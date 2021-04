Geburtstagsparty bei Bad Doberan aufgelöst

Hohenfelde

Von circa 80 Personen, die den Geburtstag eines auch mit Vornamen genannten Jugendlichen in der Hohenfelder Kieskuhle feiern würden, soll am Karfreitag um 19.52 Uhr bei einem Anruf an die Bad Doberaner Polizei die Rede gewesen sein.

Nach Polizeiangaben hätten dort dann tatsächlich circa 20 Jugendliche Party gemacht, die beim Annähern der Beamten die Flucht über den Acker ergriffen. Drei Personen wurden schließlich gestellt, die sich nun wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung (Paragraf 8) verantworten müssten.

Bei einer Jugendlichen wurde Grinder gefunden

Bei einer Siebzehnjährigen soll zudem eine Art Kräutermühle (Grinder) entdeckt worden sein, die nach Internetangaben aktuell vorwiegend zum Zerkleinern von Cannabis genutzt wird. Deswegen soll auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt worden sein.

Sichergestellt wurden laut Polizei mehrere Rucksäcke und Handys von Geflüchteten. Schließlich sei die Auflage erteilt worden, die Kiesgrube wieder zu reinigen.

Von Thomas Hoppe