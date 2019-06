Tessin

Nach dem tragischen Badeunfall im Freibad Südsee findet am Donnerstag um 18 Uhr an der Kirche in Tessin eine Gedenkveranstaltung für das ertrunkene Mädchen statt. Pastor Sebastian Gunkel von der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Tessin und Tessins Bürgermeisterin Susanne Dräger werden Worte zum Gedenken sprechen. Vor allem die Mitschüler und Tessiner Bürger sollen hier einen Moment der Stille finden und einen Ort, wo alle zueinander kommen können. „Der Tod des Mädchens bewegt die Menschen in Tessin“, sagt Pastor Gunkel. Sie seien traurig, hätten Schmerzen, Wut, aber auch die Hoffnung, irgendwann wieder zur Ruhe zu kommen, zum Alltag zurückkehren zu können. „Wir wollen die Möglichkeit bieten, Emotionen hier aufzufangen“, sagt Gunkel. „Wir als Stadt stehen zusammen.“ Die Kirche ist ab 16 Uhr bis in den Abend geöffnet.

Doris Deutsch