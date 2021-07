Bad Doberan

Jörg Kolkowski zeigt auf die hochgewachsene Hecke an der Heinrich-Seidel-Straße Höhe Hausnummer 23 bis 26. „Die wächst auf Straße und Gehweg. Wenn ich mit dem Auto hier rausfahre, kann ich nichts sehen“, sagt der Bad Doberaner. „Ich hänge mit dem Auto einen halben Meter auf der Straße, bis ich was sehe.“ Das gehe so nicht. Zwei Mal wäre es fast zum Unfall gekommen. Die Hecke müsste bis auf einen halben Meter runtergeschnitten werden, so wie es mal gewesen sei, ist der 62-Jährige der Meinung. „Muss denn erst was passieren, dass was gemacht wird“, fragt er.

Er habe letzte Woche mehrmals beim Bauhof angerufen. Als er keinen erreicht habe, sei er am Donnerstag hingegangen und hätte informiert. Doch seitdem sei nichts passiert. „Hier muss dringend was gemacht werden.“

„Wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist, dann müssen wir was machen“, sagt Bürgermeister Jochen Arenz. „Wir müssen jetzt die Zuständigkeit prüfen und werden uns kümmern.“ Auf dem Buchenberg ist für die Grünpflege entweder die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft (AWG), die Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft (Wig) oder die Stadt zuständig. Sechs Mal im Jahr würden die Wiesen gemäht, der Heckenschnitt dürfe nur zu bestimmten Zeiten erfolgen.

Treppe Parkentiner Weg wird erneuert

Die Grünpflege war auch beim Stadtteilrundgang 2019 Thema, an dem sich rund 70 Bewohner beteiligt hatten. „Wir haben aus der Begehung alles abgearbeitet, außer die Grünpflege und den Sperrmüll“, sagt Jochen Arenz. Bei beidem sehe er noch Nachholbedarf.

Die Treppe vom Buchenberg zum Parkentiner Weg soll jetzt Ende Juli in Angriff genommen werden. „Wegen Lieferschwierigkeiten hat sich der Bau verzögert“, sagt Jochen Arenz.

Von Anja Levien