Gefahr für Kinder: Gemeinde im Kreis Rostock muss Spielplatz sperren

Steffenshagen

Der Spielplatz neben der Alten Schule in Steffenshagen bei Bad Doberan ist eine Gefahr für Kinder und sollte abgebaut werden. Das ist zumindest die Ansicht von Frank Wiederhöft. Der Sachverständige für Spielplatzsicherheit hat die Anlage im Auftrag des Landkreises Rostock getestet. Das Ergebnis ist niederschmetternd.

„Da gibt es wirklich immense Probleme“, sagt der Fachmann. Seine Firma „Spiel und Raum“ aus Tessin prüft Spielplätze in ganz Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Berlin und Brandenburg – jedes Jahr. „Das ist so vorgeschrieben.“ In diesem Jahr haben die Tester bereits 26 Plätze im Landkreis in Augenschein genommen.

Hauptkritikpunkt ist die Rutsche

„Wir kontrollieren, ob die Plätze sicher sind oder nicht.“ In Steffenshagen ist Letzteres der Fall: „Hier war Gefahr im Verzug.“ Die Liste der Mängel ist lang – besonders bei der Tunnelrutsche am Hang. „Der Hügel der Rutsche ist extrem hoch aufgeschüttet“, sagt Frank Wiederhöft. Das verbiete zwar keine Norm, aber in Steffenshagen sei der Einbau nicht stimmig. „Die Fundamente müssen bei einer solchen Anlage 20 bis 40 Zentimeter unter der Oberfläche sein. Das ist hier nicht der Fall.“

Außerdem müssten der Einstieg und der Ausgang der Rutsche so konzipiert sein, dass die Kinder leicht nach unten rutschen. Das sei ebenfalls nicht gewährleistet. Und die Sicherheitsbereiche zwischen der Rutsche und der angrenzenden Seilbahn würden sich überschneiden. „Der Bürgermeister hätte den Berg sofort sperren müssen“, sagt der Sachverständige. „Ich hoffe, das hat er getan.“

Die Gemeinde Steffenshagen will nun verstärkt in den Spielplatz investieren. Nach einer Begehung mit den Sachverständigen präsentierte Bürgermeister Georg Endmann die Liste der Mängel der Gemeindevertretung. Die beschloss, Geld dafür im Haushalt einzustellen. „Mit 3000 Euro pro Jahr müssen wir wohl mindestens rechnen“, sagt der Bürgermeister. Aber Sicherheit gehe nun mal vor.

Norm beim Spielplatzbau beachten

„Man sieht, die Gemeinde hat sich mit dem Spielplatz Mühe gegeben. Sie will wirklich etwas bewegen“, sagt der Experte. Allerdings habe die Sicherheit oberste Priorität. Aus diesem Grund gebe es Vorschriften, wie die Europanorm 1176. „Wenn ich einen Spielplatz baue und plane, der im öffentlichen Raum ist, sollte ich zumindest einmal auf die Norm draufgucken oder einen Fachmann fragen.“ Die Norm ist seiner Ansicht nach sehr sinnvoll: „Sie hat das Ziel, Kinder vor Gefahren zu schützen, die für sie nicht erkennbar sind.“

Das sei beispielsweise bei der Sitzhütte der Fall. Ein Anwohner hatte sie einst gebaut. Jetzt seien die Balken morsch. „Da ist auch die Statik nicht mehr gewährleistet“, sagt der Sachverständige. „Da wurde Dachpappe mit Nägeln befestigt, die herausstehen. Und das weiß man schon, wenn man die Norm nicht kennt, dass das nicht sicher ist für Kinder.“ Auch an den Bänken und Papierkörben übt Frank Wiederhöft Kritik. „Sie gehören zwar als Ausstattungsgegenstände nicht zum eigentlichen Spielplatz“, sagt er. „Aber wenn sie da stehen, müssen sie aber der Norm 1176 entsprechen.“

Betreiber trägt die Verantwortung

Der Bürgermeister sei sehr bemüht und wolle eine Menge machen, sagt Frank Wiederhöft. „Aber die Norm ist ausschlaggebend und bindend.“ Das gelte nicht nur für die Betreiber von Spielplätzen, sondern auch für Hersteller von Spielgeräten, Bauer und Wartungsfirmen. Die Norm sei sogar noch wichtiger als ein TÜV-Siegel. „Der TÜV testet auch Baumarktrutschen. Die haben aber natürlich auf öffentlichen Spielplätzen nichts zu suchen.“

Der Bürgermeister müsse sich im Klaren sein: „Wenn was passiert, hat er die Verantwortung“, sagt der Sachverständige. Deshalb sind Kontrollen vorgeschrieben. Und das sei gut so, „denn dabei entdeckt man immer mal solche Sachen wie in Steffenshagen“.

Über die Autorin

Mehr zum Thema:

Unbekannte spannen Drahtseil auf Spielplatz - Junge (5) verletzt

Landkreis: Ausreichend Kita-Plätze in Bad Doberan

Verdreckte Spielplätze in Rostock: CDU fordert mehr Kippen-Kontrollen

Von Cora Meyer