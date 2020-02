Gefahr zu groß: Schutzhütten im Gespensterwald verschwinden

Nienhagen

Die Schutzhütten im Gespensterwald im Ostseebad Nienhagen werden abgebaut. Das hat das Forstamt Bad Doberan zusammen mit der Gemeinde entschieden. Dabei hatte der Bauhof gerade erst die Bretter an einer der Hütten erneuert. Hartmut Gruel hatte sogar den Neubau der Holzbauten angeregt. Doch für das Forstamt ist die Gefahr zu hoch, dass Bäume auf die Hütten stürzen.

Vier Schutzhütten stehen im Gemeindegebiet entlang des Wanderweges E9 in Nienhagen, zwei von ihnen im Gespensterwald Nienhagen. Über deren maroden Zustand hatte zuletzt Hartmut Gruel aus Berlin erneut aufmerksam gemacht. Der 65-Jährige hat eine Ferienwohnung in Nienhagen, geht viel wandern. Die Holzbauten würden keine Willkommenskultur in Richtung Gäste ausstrahlen, durch ihren Zustand auch keinen Schutz vor Regen oder Wind bieten. Er hatte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) Mitte Januar vorgeschlagen, die Hütten neu zu bauen. Einige Tage später rückte der Bauhof an und erneuerte die Bretter an der vorhandenen Hütte nahe der Kliffkante.

Waldbesitzer: Bäume sind nicht standfest

Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan: „Der Gesundheitszustand des Waldes ist nicht dafür geeignet, dass die Hütten erneuert werden.“ Quelle: Anja Levien

Daraufhin suchte der Waldbesitzer, das Forstamt Bad Doberan, das Gespräch mit der Gemeinde. Denn: „Der Gesundheitszustand des Waldes ist nicht dafür geeignet, dass die Hütten erneuert werden“, sagt Forstamtsleiter Hartmut Pencz. Zusammen mit dem Bürgermeister und dem Leiter des Bauhofes habe man die Situation im Wald besprochen. „Durch die Staunässe gibt es Wurzelschäden, die Bäume sind nicht standfest“, sagt Pencz. Hintergrund: In den vergangenen Jahren ist es durch vermehrt auftretenden Starkregen zur Staunässe gekommen. Durch den hohen Lehmanteil im Boden braucht das Wasser länger, um zu versickern. Die Gefahr, dass ein Baum kippe und auf eine Hütte falle, sei da. Zusammen sei entschieden worden, die Hütten abzubauen, so Hartmut Pencz.

Neue Hütte an Wanderweg Richtung Börgerende

„Eine Hütte stellen wir auf das Gebiet von Börgerende außerhalb des Waldes“, kündigt Uwe Kahl an. Mit Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) habe er darüber schon gesprochen. Die noch nicht reparierte Schutzhütte werde abgebaut. „Für die Leute ist das schade“, sagt Uwe Kahl. Die Hütten seien dafür da gewesen, vor Regen zu schützen, nicht vor Sturm. Dann sollte man sich sowieso nicht im Wald aufhalten. Dennoch könne er die Entscheidung des Forstamtes nachvollziehen, welches sich verantworten muss, wenn doch etwas in der Hütte passiere.

Hartmut Gruel regte im Januar an, die Schutzhütten am Rad- und Wanderweg in Nienhagen zu erneuern: „Wenn die Hütte richtig konstruiert ist, hält sie auch was aus.“ Quelle: Anja Levien

Hartmut Gruel kann das nicht ganz nachvollziehen. „Wenn die Hütte richtig konstruiert ist, hält die auch was aus.“ Zudem spendeten sie Schatten und Schutz vor Regen. „Mann kann nie ausschließen, dass ein Baum umfällt.“ Jetzt seien Wandergruppen ohne Schutz und könnten genauso getroffen werden.

Hütten senden falsches Signal

Hier macht Hartmut Penzc darauf aufmerksam, dass es ein freies Betretungsrecht für den Wald gebe. „Wenn etwas im Rahmen dieses freien Waldbetretungsrechtes passiert, dann ist der Waldbesitzer nicht haftbar“, sagt Penzc. Obwohl nicht dazu verpflichtet, bemühe sich das Forstamt Bad Doberan jährlich zusammen mit Baumsteigern, gefährliche Baumteile oder ganze Bäume kontrolliert zu Fall zu bringen, damit sie nicht unkontrolliert jemanden treffen. „Ich möchte nicht, dass dort jemand geschädigt wird oder gar ums Leben kommt. Dafür nehme ich viel Geld in die Hand.“

Durch die Schutzhütten würde ein falsches Signal gesendet. „Der Waldbesitzer haftet, wenn er den Verkehr eröffnet, indem er eine Schutzhütte hinstellt.“ Bei Gefahr würden viele dort Schutz suchen, obwohl dort kein Schutz gegeben sein könne. Nach Meinung des Forstamtsleiter könne eine Hütte nicht so massiv gebaut werden, dass sie einen Baumsturz unbeschadet abfange.

Aufgeben möchte Hartmut Gruel das Thema Schutzhütten im Gespensterwald noch nicht. Er sagt aber: „Es ist gut, wenn Richtung Börgerende eine Hütte aufgestellt wird.“

Von Anja Levien