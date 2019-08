Detershagen

„Die Bäume sind tot, ihre dicken Äste hängen über der Straße. Wir fahren da durch, mit Fahrrad, mit Auto – wenn da einer runterrumst... Wer drunter ist, ist tot!“, sagt Katrin Gutruf besorgt über den Zustand einiger großer alter Bäume am Rande des Schwarzen Weges, der vor Detershagen durch den Kröpeliner Wald führt. „Ganz abgesehen davon, dass da welche mit 80, 90 Sachen durchballern“, ergänzt die Frau noch, die seit 1961 in Detershagen wohnt.

Katrin Gutruf: „Wenn da einer runterrumst... Wer drunter ist, ist tot!“ Quelle: Thomas Hoppe

Auf dem Schwarzen Weg ist es gefährlich. Das sieht auch der passionierte Motorradfahrer Karl-Heinz Sterzik aus Bad Doberan so. Er fährt hier eigentlich gern mit seiner Yamaha Fazer zu seinen Verwandten durch, wie er sagt, hat aber auch ein Auge auf die morschen Äste.

Einer liegt bereits abgebrochen nur noch auf den Zweigen eines anderen Baums – direkt über der schmalen Asphaltpiste. Da braucht es wohl nur noch etwas stürmisch zu sein, damit das gefährliche Teil herunterrauscht.

Ein anderer morscher Baum am Bahndamm ist bereits abgebrochen und lehnt an einem Nachbarn – zur Straße hin geneigt.

Karl-Heinz Sterzik: „Ich habe den schon gesehen – das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist schon länger.“ Quelle: Thomas Hoppe

„Ich habe den schon gesehen – das ist ja nicht erst seit gestern so, das ist schon länger“, sagt der Münster-städter Biker.

Katrin Gutruf und ihr Bruder Horst Jeske zeigen auf die größten Schwachstellen im hiesigen Gehölz. Da steht ein fetter zusammengewachsener Doppelbaum, der mittlerweile auseinanderzubrechen droht. Da stehen völlig laublose, abgestorbene Bäume am Wegesrand und dicke, vertrocknete Äste ragen über die Fahrbahn. Die beiden Ortsteilbewohner ärgern sich über die Stadtverwaltung von Kröpelin: „Die ändern da nichts, obwohl sie es wissen. Es passiert einfach nichts.“

Dabei sind die schlimmsten Fälle mit roten Kreuzen oder anderen Hinweissymbolen deutlich gekennzeichnet. „Das soll einer aus dem Dorf gemacht haben, nicht die Stadt“, erklärt Horst Jeske. Am dicken Stamm eines Baums, von dem ein besonders schwerer Astbrocken über den Schwarzen Weg reicht, steht sogar mit roter Farbe geschrieben ein Hinweis auf das Astproblem.

Doch es gibt offensichtlich auch Kröpeliner, denen dieses Waldstück völlig egal ist. Gerade muss hier wieder jemand den Inhalt alter Pflanztöpfe an den Straßenrand gekippt und anderen Müll in schwarzen Plastesäcken dazugeworfen haben.

Horst Jeske: „Drei aus dem Dorf haben sich schon beschwert, aber es passiert nichts.“ Quelle: Thomas Hoppe

Und das hier ist richtig gefährlich, wenn der runterkommt“, betont Horst Jeske und zeigt auf den losen Ast in einer Baumkrone. Zudem kritisiert er, dass hier nicht beachtet werde, dass zum Straßenkörper auch Bankette und Böschung gehörten: „Die müssten doch freigemacht werden, aber hier passiert das nicht.“ Gerade in den Kurven, die man schlecht einsehen könne, wäre es hilfreich den Bewuchs zu entfernen, zumal es an bestimmten Stellen „schon des Öfteren geknallt“ hätte.

Innerhalb der vergangenen Wochen sollen sich auch drei Dorfbewohner im Rathaus beim Bürgermeister beschwert haben, dass hier nichts gemacht wird: „Es passiert trotzdem nichts.“

„Jetzt fahren Sie mal mit dem Fahrrad oder lassen Sie Kinder hier unter den morschen Ästen durchlaufen“, deutet derweil Katrin Gutruf ein Horrorszenario an und sagt trocken: „Und jetzt kommt der Herbst – und dann macht es ,Knall’. Das ist nur ein Frage der Zeit.“ Sie hofft wenigstens darauf, dass die Chefin des Kröpeliner Bauhofs das bei der nächsten Kontrollfahrt erkennt – sie hätte ja in der Forst gelernt, weiß sie.

Im Rathaus werden die Beschwerden der Detershäger jedoch schon ernst genommen. Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) verweist aber auch darauf, dass diese Waldfläche am Schwarzen Weg „grundsätzlich im privaten Eigentum ist“. Nach einer entsprechenden Anfrage sei der Eigentümer allerdings von der Stadt darauf hingewiesen worden, „dass er seinen Verkehrssicherungspflichten nachkommen muss“. Wie jedoch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen würden, reagiere der Eigentümer „nach Aufforderung eigentlich sehr schnell und beseitigt das Problem fachgerecht“.

Von Thomas Hoppe