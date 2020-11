Geflügelpest: Landkreis Rostock erweitert Stallpflicht

Rerik

Der Landkreis Rostock ergreift weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Geflügelpest. Seit Mittwoch müssen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse, die an der Küste gehalten werden, in geschlossene Ställe oder unter eine Vorrichtung, die gegen das Eindringen von Wildvögeln gesichert ist. Das teilt der Landkreis Rostock mit.

Von der Allgemeinverfügung sind folgende Städte und Gemeinde an der Küste betroffen: Kühlungsborn, Rerik, Gaarzer Hof, Neu Gaarz, Garvsmühlen, Blengow, Meschendorf, Roggow, Russow, Kägsdorf, Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf, Klein Bollhagen, Heiligendamm, Börgerende, Rethwisch, Nienhagen.

Ebenfalls betrifft das Geflügel, dass 1000 Meter um den Krakower Obersee, Möllner See, Bossower See, Glambecksee, Malchiner See und Haussee gehalten wird, sowie 500 Meter vom Parumer See, Inselsee, von der Südspitze Sumpfsee, südwestlich des Sees Gutower Moor Conventer See sowie in den Grenzen des Naturschutzgebiets Trebel.

Im gesamten Landkreis Rostock gilt für geflügelhaltende Betriebe ein Aufstallgebot.

