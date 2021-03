Jörnstorf

Der Landkreis Rostock hat das Geflügelpest-Beobachtungsgebiet für den Bereich Neubukow, Amt Neubukow-Salzhaff, Kröpelin und Gemeinde Satow aufgehoben. Dieses war eingerichtet worden, nachdem die Geflügelpest in einem Betrieb in Jörnstorf in der Gemeinde Biendorf bei Neubukow ausgebrochen war. Daraufhin mussten 45 000 Hühner gekeult werden und der Landkreis hatte Beobachtungsgebiet und Sperrbezirk eingerichtet. Der Sperrbezirk war bereits am 5. März aufgehoben worden.

Unabhängig von der Aufhebung des Beobachtungsgebietes gilt im Landkreis Rostock weiterhin die Stallpflicht. Darauf weist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt hin. Alle Geflügelhalter, gewerblich wie privat, haben ihr Geflügel weiterhin aufzustellen. Die Geflügelpest ist eine hoch ansteckende Tierseuche. Alle Geflügelhaltungen seien dem Veterinäramt des Landkreises Rostock zu melden.

Derzeit sind im Landkreis Rostock noch zwei Regionen von Auswirkungen aktueller Geflügelpestfälle betroffen. Zum einen Ort im Amt Carbäk, Gemeinde Dummerstorf, Amt Rostocker Heide, Gemeinde Sanitz sowie Amt Warnow West. Hier war in einem Hausgeflügelbestand in Roggentin das Geflügelpestvirus H5N8 festgestellt worden. Im östliche Landkreis Rostock ist das Amt Gnoien zum Teil Beobachtungsgebiet.

Alle Informationen zur Geflügelpest hat der Landkreis Rostock auf seiner Internetseite unter www-landkreis-rostock.de/gefluegelpest zusammengetragen.

Von Anja Levien