Geflügelpest: Rund 45 000 Hühner in Jörnstorf gekeult

Jörnstorf

Die Keulung eines mit dem Geflügelpestvirus H5N8 infizierten Geflügel-Bestandes in Jörnstorf bei Neubukow wurde in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag abgeschlossen. Nach Angaben des Landkreises Rostock waren rund 45 000 Hühner, sogenannte Mastelterntiere, betroffen. Am vergangenen Montag waren Krankheitssymptome beim Geflügel festgestellt worden.

Die erste Desinfektionsmaßnahme habe sich unmittelbar angeschlossen, sagte Kreissprecher Michael Fengler: „Die Untersuchungen zum Eintrag des Virus dauern an und werden vom Friedrich-Löffler-Institut unterstützt.“ Der betroffene Betrieb habe die Biosicherheitsmaßnahmen nochmals erhöht, so Fengler: „Mitarbeiter wurden erneut geschult und Sicherheitseinrichtungen im Lüftungssystem der Ställe weiter verstärkt.“

Das Veterinäramt des Landkreises Rostock kontrolliere benachbarte Betriebe regelmäßig, um den Gesundheitszustand der Bestände dort zu überwachen: „Private Kleinhaltungen werden stichprobenartig und ohne Vorankündigung kontrolliert.“ Sämtliche Geflügelbestände seien dem Veterinäramt des Landkreises Rostock zu melden und bei der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern zu versichern, machte Fengler deutlich: „Verstöße dagegen können mit einem empfindlichen Bußgeld geahndet werden.“

Meldeformulare und weitere Informationen für Geflügelhalter sind auf einer Sonderseite des Landkreises Rostock im Internet zu finden.

Internet: www.landkreis-rostock.de/geflügelpest

Von Lennart Plottke