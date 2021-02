Jörnstorf

Halter von Geflügel wie Enten, Hühner, Gänse und Co. zwischen Kröpelin, Neubukow und dem Salzhaff müssen ab Mittwoch, 10. Februar 2021, ihre Tiere in einem Stall halten oder in einer überdachten Anlage, die gegen Wildvögel gesichert ist. Das legt der Landkreis Rostock in einer tierseuchenrechtlichen Anordnung zum Schutz vor der Geflügelpest fest. Nachdem sich Hühner mit dem H5N8-Virus in einem Betrieb in Jörnstorf bei Neubukow angesteckt haben, hat der Landkreis ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet festgelegt.

„Die Geflügelpest ist eine hoch ansteckende und verlustreiche, anzeigepflichtige Tierseuche bei Wirtschaftsgeflügel und zahlreichen Wildvögeln“, informiert der Landkreis. „Das Virus wird durch direkten Tierkontakt, von Geflügel stammenden Teilen, Rohprodukten und Ausscheidungen, über die Luft sowie durch kontaminierte Personen und Gegenstände wie Transportfahrzeuge und -behälter, Eierkartons oder andere Verpackungsmaterialien verbreitet.“

Der Sperrbezirk umfasst die Stadt Neubukow sowie ihre Ortsteile Malpendorf und Spriehusen, die Gemeinde Biendorf mit ihren Ortsteilen Dorf Jörnstorf, Hof Jörnstorf, Lehnenhof, Uhlenbrook und Westenbrügge sowie die Stadt Rerik mit dem Ortsteil Russow inbegriffen der Straße Russow Ausbau.

Bestand ans Veterinäramt melden

Hier wie auch im Beobachtungsgebiet gilt neben der Aufstall-Pflicht: Halter von Geflügel (Hühner, Truthühner„ Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten, Gänse) haben unverzüglich die Anzahl des gehaltenen Geflügels unter Angabe der Nutzungsart und ihres Standortes und des verendeten Geflügels sowie jede Änderung (weitere Verendungen) dem Veterinäramt anzuzeigen. Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildbestandes dürfen nicht freigelassen werden. Unbefugte dürfen Gelände oder Stall nicht mehr betreten.

Die Allgemeinverfügung, die auch Hygieneregeln beinhaltet, ist auf der Homepage des Landkreises Rostock einsehbar.

Im Beobachtungsgebiet liegen fast alle Orte im Amtsbereich Neubukow-Salzhaff. Dazu zählen: Biendorf, Büttelkow, Gersdorf, Körchow, Parchow, Sandhagen, Wischuer, Blengow, Gaarzer Hof, Garvsmühlen, Meschendorf, Rerik, Roggow, Alt Bukow, Questin, Teschow, Bantow, Klein Strömkendorf, Pepelow, Rakow, Teßmannsdorf, Bastorf, Hohen Niendorf, Mechelsdorf, Wendelstorf, Westhof, Zweedorf, Alt Karin, Bolland, Clausdorf, Danneborth, Garvensdorf, Kamin, Kirch Mulsow, Klein Mulsow, Krempin, Moitin, Neu Karin, Ravensberg und Zarfzow.

Zudem ist die Stadt Kröpelin inklusive ihren Ortsteilen Altenhagen, Boldenshagen, Brusow, Detershagen, Diedrichshagen, Groß Siemen, Hanshagen, Horst, Hundehagen, Jennewitz, Klein Nienhagen, Klein Slemen, Parchow Ausbau, Schmadebeck, Wichmannsdorf vom Ausbruch in Jörnstorf betroffen und fällt ebenfalls ins Beobachtungsgebiet. Ebenso der Ortsteil Groß Nienhagen der Gemeinde Satow und die Ortsteile Panzow und Steinbrink der Stadt Neubukow.

