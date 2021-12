Bad Doberan

Die Geflügelpest ist in diesem Jahr erneut im Landkreis Rostock angekommen. In einer Putenmastanlage in Moltenow bei Jürgenshagen sind 23 Puten verendet, wie der Landkreis Rostock mitteilte. Demnach wurde mit der tierschutzgerechten Tötung und der unschädlichen Beseitigung der Tiere begonnen. Ein Sperrbezirk, in dem besonders strenge Regeln gelten, wurde ebenfalls eingerichtet. Er umfasst die Gemeinden Bernitt und Jürgenshagen.

Doch gewisse Regeln im Umgang mit den Virus gelten sowieso, erläutert Stephan Bleck, Inhaber des Geflügelhofes Bleck im Ortsteil Malpendorf bei Neubukow. Seine Tiere leben noch nicht in einer Beobachtungszone, doch die Krankheit ist wieder dicht bei. „So richtig scheint das Virus gar nicht mehr zu verschwinden“, sagte er. Denn schon seit Jahren müssen Geflügelhalter in der Region auf ihre Hygienemaßnahmen achten. „Fast alle zwei Jahre müssen wir inzwischen aufstallen.“

Kontakt zu Wildvögeln stets vermeiden

Auf seinem Hof ist der Betrieb zweigeteilt, erläuterte Bleck. Die Familie bewirtschaftet einen Legehennen-Stall, in dem die Tiere in Bodenhaltung gehalten werden. Der Stall sei für 10 000 Tiere ausgelegt, doch es leben nur 3000 Tiere dort. „Da haben die Hühner also sehr viel Platz.“ Doch darum kümmere sich eher sein Onkel.

Er selbst halte sonst Mast- und Handelsgeflügel. Doch dieser Stall sei aktuell leer, denn die Tiere wurden spätestens Anfang November für das Weihnachtsgeschäft getötet und verkauft. Erst wenn im Februar die Junghennen kommen, wird das Thema Geflügelpest zumindest betrieblich wieder ganz wichtig. Doch Stephan Bleck hält auch privat Rassegeflügel auf seinem Hof. Noch dürfen sich unter anderem seine Böhmischen Gänse und die Hühner der Rasse Amerikanisches Leghorn im Garten bewegen.

Oberstes Gebot sei es, die eigenen Tiere nicht mit wildlebenden Tieren zu füttern, und das am besten im ganzen Jahr. Wasser und Futterstellen dürfen nicht für andere Tiere erreichbar sein. Denn über den Kot der wildlebenden Vögel könnte das Virus übertragen werden. Das gelte besonders für Wasservögel, denn diese sterben nicht unbedingt an der Geflügelpest, seien aber durchaus Überträger, erläuterte Bleck.

Mäuse könnten das Virus reinschleppen

Wenn es zu einem Geflügelpest-Fall in der Nähe kommt, müsste auch Bleck seine privaten Tiere aufstallen. Das bedeutet, dass die Tiere in einen Stall müssten. Oder zumindest in ein Gehege, welches von oben und den Seiten so dicht sein muss, dass dem Kontakt mit Wildvögeln vorgebeugt wird. „ Für den Winter ist eine solche Voliere mit einem geschlossenen Dach, in die auch das Futter reingestellt werden kann, die beste Lösung“, erklärte Beck.

Im November des vergangenen Jahres traf die Geflügelpest auch die Legehennen der Familie Bleck. Damals mussten 3900 Tiere getötet werden. „Wie genau das am Ende passiert ist, ist immer schwer nachvollziehbar“, sagte Bleck. Er vermute am ehesten Mäuse, denn diese seien nie ganz aus dem Stall rauszuhalten.

„Die sammeln das Virus dann irgendwo auf und könnten es reintragen“, so Bleck. Der Schaden, der dann wirtschaftlich entsteht, sei nicht unerheblich. „Es gibt im Schadensfall Unterstützung von der Seuchenkasse, bei der jeder Geflügelhalter gemeldet sein sollte, ebenso wie beim Veterinäramt“, sagte Bleck. Doch ein gewisser finanzieller Schaden bleibe immer bestehen.

Auch Volker Bredenkamp, Vorsitzender des Bauernverbandes für Bad Doberan, sieht die Geflügelhalter, ob klein oder groß, das ganze Jahr in der Pflicht und das im gesamten Bundesland. „Alle Geflügelhalter sind betroffen. Die Kontaktbeschränkungen sollten für die Tiere, so gut es geht, eingehalten werden. Das ist das Einzige, was wirklich hilft“, sagte Bredenkamp.

Und dies treffe letztlich nicht nur auf die Geflügelpest zu, denn auch andere Tiere sind durch Krankheiten, die im Umlauf sind, bedroht. „Wir haben beispielsweise Schweine und müssen uns um die Afrikanische Schweinpest sorgen“, so Bredenkamp weiter. Alle Tierhalter seien immer aufgefordert, ihr Bestes zu geben, um ihre Tiere zu schützen. „Wenn es geht, sollten auch die Tiere geimpft werden. Leider ist das nicht bei allen Krankheiten möglich.“

Von Lisa Walter