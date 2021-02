In einem Betrieb in Jörnstorf bei Neubukow ist die Geflügelpest ausgebrochen. Die Tiere hatten am Montag Krankheitsymptome gezeigt. 45 000 Hühner werden in den nächsten Tagen gekeult. Der Landkreis Rostock hat Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet für die Region von Kröpelin bis zum Salzhaff eingerichtet.