Neubukow

In einem Legehennenbetrieb bei Neubukow ist das Geflügelpestvirus H5N8 festgestellt worden. Das teilte der Landkreis Rostock mit. Der Geflügelhalter hatte in den zurückliegenden Tagen Krankheitssymptome bei den Tieren beobachtet und Legedepression festgestellt. Schließlich waren viele Tiere gestorben. Daraufhin hatten Amtsveterinäre des Landkreises Rostock und die Tierärztin des Betriebes dort Proben entnommen,

Agrarminister Till Backhaus appelliert an die Geflügelhalter im Land, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen: „Leider ist eingetreten, was wir seit Wochen befürchten: Wir haben es mit einem aktiven Seuchengeschehen im ganzen Land zu tun. Vier von sechs Landkreisen sind inzwischen von der Geflügelpest betroffen. Auch in diesem Fall sind die getroffenen Maßnahmen eng mit uns abgestimmt. In der kommenden Woche werde ich mich mit den Landräten über das weitere Vorgehen beraten. Bis dahin rate ich den Geflügelhaltern, alles zu tun, um ihre Bestände zu schützen. Wo es möglich ist, sollte das Geflügel aufgestallt werden. Zur Schlachtung anstehendes Geflügel sollte geschlachtet werden, bevor die Tierseuche eine Vermarktung unmöglich macht. Dass die Biosicherheitsmaßnahmen weiterhin hoch zu halten sind, versteht sich wohl von selbst.“

Sperrbezirk in der gesamten Umgebung

Rund um den Betrieb mit ursprünglich 3000 Tieren sind nach Angaben des Landkreises ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet verfügt worden, in denen strenge Regeln für Geflügelhalter und die Geflügelverarbeitung gelten.

„Der Landkreis Rostock und das Landwirtschaftsministerium stehen im engen Austausch wegen des Geflügelpestausbruchs. Wir werden die Situation hier zunächst mit lokalen Maßnahmen bekämpfen. In der kommenden Woche werden der Landwirtschaftsminister, meine Landratskollegen und –kollegin und ich gemeinsam über das weitere, landesweite Vorgehen beraten“, erklärt Landrat Sebastian Constien.„In jedem Fall sind schon jetzt alle Geflügelhalter zu Vorsicht und besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Alle Geflügelbestände müssen dem Veterinäramt gemeldet sein, Stallhygiene und Schutz vor Kontakt mit Wildvögeln haben jetzt Priorität“, verdeutlicht Landrat Constien. Der Sperrbezirk umfasst die Stadt Neubukow mit den Ortsteilen Buschmühlen, Malpendorf, Neubukow, Spriehusen, Steinbrink, die Gemeinde Biendorf mit den Ortsteilen Jörnstorf Dorf, Jörnstorf Hof, Lehnenhof sowie die Stadt Rerik mit den Ortsteilen Russow, Russow Ausbau.

Im Sperrbezirk ist sämtliches Geflügel aufzustallen oder in gegen Wildvögel gesicherten und überdachten Anlagen zu halten. Alle Bestände sind dem Veterinäramt unverzüglich mitzuteilen. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder Veranstaltungen ähnlicher Art sind verboten.

Für Geflügelhalter gelten strenge Hygienevorschriften. Einzelheiten der Maßnahmen im Sperrbezirk sowie die betroffenen Gemeinden des Beobachtungsgebiets und die dort geltenden Regeln entnehmen Sie bitte der beigefügten Tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock.

Von OZ