Waldeck

„Erst vor kurzem wurden uns faule Fischreste vor die Gemeindetür gekippt“, erzählt Juri Rosov, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Rostock. Auf dem jüdischen Friedhof in Tessin wurde am 7. Juni ein Gedenkstein samt Betonfundament aus dem Boden gerissen. Immer wieder mal kommt es zu Beschimpfungen und Beleidigungen.

Daher rühren schon Ängste und Verunsicherungen bei den Gemeindemitgliedern. „Wir wissen, dass nicht alle Rostocker glücklich sind, dass wir da sind“, sagt Rosov. „Aber wir haben viel mehr Freunde als Feinde, erfahren sehr freundliche Unterstützung von der Politik und den Bürgern der Stadt“, stellt der Vorsitzende klar.

Anstieg antisemitischer Straftaten in MV

73 antisemitische Straftaten wurden 2020 in Mecklenburg-Vorpommern offiziell registriert. 21 mehr als im Jahr zuvor. „Der Anstieg zeigt den latenten Antisemitismus in unserer Gesellschaft“, sagt Polizeipräsident Peter Mainka, der Landesrabbiner Yuriy Kadnykov und die beiden Vorsitzenden der jüdischen Gemeinden in Schwerin und Rostock, Valeriy Bunimov und Juri Rosov, am 10. Juni zum Dialog ins Polizeipräsidium nach Waldeck eingeladen hatte. „Wir wollen die Sorgen und Nöte kennenlernen, die Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen besprechen und ein größeres Verständnis füreinander entwickeln“, so Mainka.

Seit 1700 Jahren leben Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland. Das Jubiläum wird in diesem Jahr bundesweit mit vielen Veranstaltungen gewürdigt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele Aktionen – Konzerte, Ausstellungen, Filme, Gesprächsrunden, Theater, Video-Projekte. „Auch wenn Corona uns etwas ausgebremst hat“, sagt Landesrabbiner Yuriy Kadnykow, „gibt es doch vielerorts in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Monaten Gelegenheit, jüdische Kultur und Geschichte besser kennenzulernen und auch durch persönliche Begegnungen Vorurteile abzubauen.“

In Rostock koordinieren unter anderem die Universität und der Verein Bunt statt braun gemeinsam mit vielen Partnern ein vielfältiges Jahresprogramm. „Es ist toll, dass diese Aktivitäten gerade von nicht jüdischen Mitbürgern ausgehen“, betont Rosov.

„Wir haben sehr gute Beziehungen zur Polizei“

Die Rostocker Gemeinde schrumpft, zählt aktuell rund 530 Mitglieder. Viele ältere Menschen sterben, junge Mitglieder ziehen weg zum Arbeiten oder Studieren, wie Rosov beobachtet. Zur jüdischen Gemeinde Schwerin mit einer Außenstelle in Wismar gehören knapp 650 Mitglieder. Im Festjahr soll das jüdische Leben sichtbar und erlebbar werden, um dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. „Bei allen Veranstaltungen ist die Polizei präsent. Das gibt den Besuchern ein gutes, sicheres Gefühl“, sagt Rosov. „Wir haben sehr gute Beziehungen zur Polizei, einen konkreten Ansprechpartner, mit dem wir in engem Kontakt sind“, bestätigt auch Valeriy Bunimov, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Schwerin.

Landesrabbi Kadnykov stellt fest, dass sich die deutsche Gesellschaft in den letzten fünf Jahren sehr gespalten habe. In Corona-Zeiten noch verschärft. „Die Gefühle gehen schnell hoch“, bemerkt Kadnykov. Der Antisemitismus zeige sich in verschiedenen Facetten, mit linken und rechten Extremen, und sei ein Teil der Fremdenfeindlichkeit, „mit dem nicht nur die jüdischen Mitbürger, sondern wir als Gesellschaft umgehen müssen“, betont der Rabbi.

Baumaßnahmen zur Sicherung der Gemeindehäuser

Nach dem Angriff auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 wurden bundesweit die Sicherungsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen verschärft. Die Polizeipräsenz wurde verstärkt und auch baulich werden Maßnahmen ergriffen. Die jüdischen Gemeinden in Schwerin und Rostock haben dazu Empfehlungen vom Landeskriminalamt wie auch vom Zentralrat der Juden bekommen. „Unser Architekt hat nun ein Projekt entwickelt“, berichtet Juri Rosov, „und am 1. Juli werden die Baumaßnahmen starten.“

Fenster und Türen würden erneuert, ein Überwachungssystem installiert, das Land hat dafür Fördermittel bereitgestellt. „Unser Gemeindehaus wird sicherer, das freut mich sehr“, erklärt Rosov. Die Schweriner müssen noch etwas warten. „Aber der Architekt beginnt jetzt mit der Planung“, kündigt Bunimov an.

Hass und Hetze gegen Juden und Polizei

Das Gespräch im Polizeipräsidium, an dem auch mehrere Dienststellenleiter teilnahmen, bewertet Kadnykov als sehr konstruktiv. Es sei vereinbart worden, die jüdische Kultur, das Leben der Juden in MV stärker in die Weiterbildung von Polizisten einzubeziehen. „Wir wollen einen lebendigen Austausch, haben in unsere Gemeinden eingeladen, damit die Beamten auch ein gewisses Gespür für die Probleme bekommen“, erklärt der Landesrabbiner.

Die Polizei sei oftmals in einer ähnlichen Situation, „wird bei Demonstrationen ähnlich unbegründet gehasst wie die Juden“, sagt Juri Rosov. „Ich hoffe, dass wir die Gesellschaft in Zukunft sicherer, ruhiger und toleranter gestalten können“, erklärt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Rostock.

„Wir werden das Angebot annehmen, Synagogen besuchen und an jüdischen Veranstaltungen teilnehmen“, fasst Polizeipräsident Peter Mainka zusammen. Denn nur so könne interkulturelle Kompetenz geschaffen werden. Das gelte auch für den islamischen Glauben und die Gesellschaft insgesamt: „Wir müssen uns gegenseitig besser kennenlernen.“

Von Doris Deutsch