Geheime Bilder in Kühlungsborn: Das ist über den Maler bekannt

Im Haus Rolle in Kühlungsborn gibt es eine neue kleine Sensation. Während einer Renovierung konnten fünf Bilder unter der Vertäfelung in einem Raum freigelegt werden. Mit einem „Tag der offenen Tür“ ist jetzt der neue Ausstellungsraum, der nun zur Heimatstube gehört, für die Öffentlichkeit freigegeben.

„ Peter Denz gab uns einen Hinweis und fragte, ob wir schon die Bilder gefunden hätten“, sagte Marita Karl, Vorsitzende des Heimatvereins Kühlungsborn. „Er wusste davon, weil sein Bruder hier einmal wohnte. Da wurden wir hellhörig, mussten allerdings überlegen, wo genau sie sein könnten, da alles mit Spanplatten verbaut war.“ Die Bilder zeigen Mittelmeer-Motive. „Es könnten reine Fantasiemotive sein oder Urlaubserinnerungen“, meinte Stellvertreter Wolfgang Baade.

Wenig Hinweise auf den Maler

„Ich war noch nie hier“, sagte Uta Burmeister, die zur Eröffnung dabei war. „Alles gefällt mir wirklich gut, auch die neu entdeckten Bilder, die so mediterran wirken.“ Eines trägt das Signum A. Tietz 1909. „Wir recherchierten, fanden aber nichts über diesen Maler oder Malerin heraus. Wir suchen noch jemanden, der uns mehr dazu sagen kann und wären dankbar für jeden Hinweis“, bittet Baade.

Solche Bilder wurden hinter der Vertäfelung im Haus Rolle entdeckt. Wer der Maler ist, kann nur vermutet werden. Quelle: Sabine Hügelland

Diplom-Restaurator Andreas Baumgart aus Rethwisch restaurierte die Bilder. „Hinter der Holzvertäfelung und den Gemälden sind die verputzte und rot gestrichene Wand und weiße Decke aus der Erbauungszeit 1906 vorhanden“, sagte er.

„Die Gemälde und die weiß lackierte Holzvertäfelung wurden nachträglich eingebaut. Beides ist aufeinander abgestimmt. Die Bilder, eine magere Ölfarbe oder Temperafarbe auf Leinwand, wurden speziell für den Raum gemalt.“

Die Tochter des Bauherrn heiratete einen Tietz. Ihr Vorname fing jedoch nicht mit A. an, wie der Kreisbodendenkmalpfleger Alexander Schacht herausfand.

Stempel verweist auf Berlin

Der Maler könnte ihr Mann, ein Bruder oder ein anderes Familienmitglied sein. „Einer der Keilrahmen, auf denen die Leinwand aufgespannt ist, trug den Stempel eines Berliner Geschäftes“, sagte Baumgart. „Die Keilrahmen und Leinwände wurden daher höchstwahrscheinlich in Berlin gekauft. Zu der Zeit gab es in Berlin den Kunstmaler Max Tietz. Möglich, dass der irgendwie mit zur Familie gehörte“, so Baumgart.

1906 wurde die „ Villa Hedwig“ des Berliner Architekten Moritz Rolle fertiggestellt. Deshalb trägt das Gebäude nun den Namen „Haus Rolle“. In der Zeit war der Bilderraum noch ein Schlafzimmer. Zur Verdunkelung wurden damals Schiebetüren vor die Fenster gezogen. Es gibt sie noch, aber sie sind zurzeit nicht beweglich.

Unten im Haus befindet sich eine Heimatstube im Saal mit den angrenzenden Zimmern und mit mehr als 1800 Exponaten, darunter auch Leihgaben, anderes lagert im Fundus.

100 Gäste zur Eröffnung

„Über 100 Gäste kamen zur Eröffnung, toll“, sagte Marita Karl. „Wir danken dem Bauhof, dem Verein und denen, die den Raum so schön machten und wir rufen auf, dem Raum einen Namen zu geben“, so Marita Karl.

Neben den Gemälden sind darin weiterhin Ausstellungsstücke der Molli-Gesellschaft zu sehen, der Seenotrettung mit ihren Anfängen 1882, die DGzRS-Vormann Rainer Kulack bereitstellte, sowie zwei Vitrinen mit Fundstücken wie Versteinerungen, die der ehemalige Kreisbodendenkmalpfleger Volker Häußler stellte. Außerdem eine lebensgroße Figur eines Eisenbahners und vor dem Zimmer weitere Puppen in historischen Trachten, die der damalige Verein Perspektive herstellte.

Im neuen Raum in der Heimatstube in Kühlungsborn befinden sich auch Vitrinen zur Geschichte der Seenotrettung im Ostseebad sowie Versteinerungen. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir wollten den Raum übersichtlich halten“, sagte Marita Karl. „Jetzt kümmern wir uns darum, den Kontakt zu Schulen, Hort und Kindergärten auszubauen, denn die Heimatstube hat viel Interessantes zu bieten.“ Saniert wurde auch die Galerie, die zum Bilderzimmer führt. Gut gewählt ist die Tapete, die fast wie historisch erscheint. „Es war schwierig beim Anbringen“, sagte Malermeister Norbert Schlutow.

Er kam ebenfalls zur Eröffnung und verriet: „Beim Ausführen musste darauf geachtet werden, dass die Muster fortlaufend sind. Das hieß, die Mittelstücke auszuschneiden. Allgemein war die Renovierung anspruchsvoller, als es für andere den Anschein haben könnte“, sagte er.

Die Fenster in der Galerie können jetzt wieder geöffnet werden, sie waren lange Zeit verdunkelt, so dass der Blick wieder in den Saal der Heimatstube fällt. Dort saß früher der Hausherr mit seiner Familie und lauschte den Melodien der Musiker, die auf der Galerie standen und spielten.

