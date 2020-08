Rosenhagen/Diedrichshagen

Auch wenn sie super zum entspannen und sich abkühlen sind – die bekannten Strände in Mecklenburg, wie beispielsweise in Boltenhagen oder Warnemünde, sind oftmals im Sommer überlaufen. Dicht an dicht liegen dann die Sonnenanbeter und Badenden nah beieinander.

Doch wohin, wenn man auf den Badespaß zwar nicht verzichten, aber den Menschenmassen entgehen will? Die OZ hat die Badestrände zwischen Grevesmühlen und Rostock zusammengefasst, die vielleicht noch nicht jeder kennt.

Naturstrand in Rosenhagen mit Blick auf Schiffe

Der Strand in Rosenhagen, nordöstlich von Dassow, bietet Natur, Ruhe und einen weiten Ausblick auf die Bucht vor Lübeck-Travemünde, durch die immer wieder große Fähren in den Hafen oder in Richtung Skandinavien fahren. Der Strand von Rosenhagen bietet auch Abschnitte mit Steilküste, die einer steten Veränderung durch Wind, Wasser und Erosion ausgesetzt sind. Daher kann es auch mal sein, dass der eine oder andere Abschnitt aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden muss.

Schon jetzt ist der Strand in Rosenhagen bei Einheimischen und Urlaubern beliebt. Quelle: Jürgen Lenz

In Rosenhagen gibt es am Ortseingang einen großen gebührenpflichtigen Parkplatz. Von dort aus gelangt man nach einem etwa fünfminütigen Fußweg an den kleinen Strand von Rosenhagen. An den Strand grenzt dort das Naturschutzgebiet „Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf mit Harkenbäkniederung“.

„Cap Arcona“-Gedenkort in der Nähe

Etwa 3,5 Kilometer entfernt über den ehemaligen Kolonnenweg direkt am Strand befindet sich zwischen Barendorf und Groß Schwansee eine Gedenkstätte für die Opfer der „Cap Arcona“-Katastrophe. Auf den Schiffen „Cap Arcona“, „Thielbek“ und „ Athen“ hatten die Nationalsozialisten 1945 kurz vor Kriegsende KZ-Insassen eingepfercht. Die Schiffe wurden von britischen Bombern beschossen und sanken. 6700 der etwa 7000 Insassen kamen dabei um.

Von Steinbeck nach Redewisch

Ein Strand zum Spazierengehen und Steinesuchen erstreckt sich zwischen Steinbeck und Boltenhagens Ortsteil Redewisch. Solange kein Hochwasser herrscht, kann ein etwa 3,5 Kilometer langer Spaziergang an der Wasserlinie unternommen werden. Dabei ist aber auch Vorsicht geboten, denn der Weg führt am Fuß des Großklützhöved entlang.

westlich von Boltenhagen/Redewisch beginnt die höchste Steilküste in Nordwest-Mecklenburg, das Großklützhöved. Am Strand entlang ist der Fußweg bis nach Steinbeck etwa 3,5 Kilometer weit. Quelle: Helmut Strauß

Mit bis zu 37 Meter ist das Kliff das höchste Ufer an der mecklenburgischen Küste. Im Frühjahr, Herbst und Winter wird von Spaziergängen dort abgeraten, weil immer wieder teile der Steilküste abbrechen oder abrutschen können. daher finden sich dort auch große Findlinge und entwurzelte Bäume direkt am Ufer. Sowohl in Steinbeck als auch in Redewisch gibt es in Strandnähe gebührenpflichtige Parkplätze.

Mit dem Hund nach Zierow – kostenlos!

Einheimische kennen natürlich den kleinen Strand in Zierow bei Wismar. Der große Spielplatz dort ist beliebt, das Wasser kindgerecht flach und der Strand sauber – dank Strandgebühr. Aber für Hundehalter ist der dortige Hundestrand ein Geheimtipp. Wenn er auch vergleichsweise klein ist.

Der Strand dort ist „naturbelassen“, das heißt, da wird nicht sauber gemacht oder das Seegras entfernt. Das kann mitunter müffeln, aber den Fellnasen macht das ja meist nichts aus. Alle anderen müssen da durch! Dafür brauchen Herrchen und Frauchen keine Strandgebühr zahlen. Und erfahrungsgemäß gehen Hundehalter auch achtsamer mit Müll, Kippen und Glasflaschen um, um ihre und andere Vierbeiner nicht zu gefährden.

Mischling Obelix mag den Zierower Strand - erst baden, dann "panieren". Quelle: Nicole Hollatz

Der Weg vom Parkplatz direkt am Zierower Strand zum Hundestrand ist ausgeschildert. Es sind nur wenige Meter. Hunde und Hundehalter haben einen eigenen Weg und gehen links „hinterm“ normalen Strand entlang, der Trampelpfad zum Strand ist hinter der Brücke. Also immer dem Bellen nach. Von dort kann man super bis Richtung Hohen Wieschendorf wandern, am Strand lang, durch ein kleines Wäldchen und die Natur.

Aber das Schönste für Bello und Co. ist es natürlich, mit Freunden oder zur Not auch den eigenen Zweibeinern zu spielen und zu toben, im Wasser zu planschen und Bällen nachzujagen. Oder einfach nur baden, um sich anschließend genüsslich im Sand zu „panieren“.

Der Küsten- und Strandbereich stellt das touristische Zentrum der Gemeinde Zierow dar. Quelle: Tourist-Information

Für die Zweibeiner gibt es am nahen „Menschenstrand“ verschiedene Eisangebote und sogar frische Waffeln. Und wer ohne Hund unterwegs ist, kann Strandkörbe mieten oder weiter Richtung Osten entlang der Steilküste wandern. Für Rollstuhlfahrer gibt es einen Holzsteg bis zum Wasser.

Im Naturschutzgebiet Riedensee sind bedrohte Arten zu Hause

Ein Strandbesuch muss im Sommer nicht zwingend mit einem Bad in der Ostsee verbunden werden. Die Strände eignen sich auch hervorragend für Spaziergänge. Wer gerne länger wandern, dem Wellenrauschen lauschen, aber auch interessante Natur entdecken möchte, ist am Strand im Naturschutzgebiet Riedensee richtig.

Das Naturschutzgebiet ist 110 Hektar groß und liegt unmittelbar an der Ostsee nördlich von Kühlungsborn. Das Auto kann man auf dem Parkplatz an der Waldstraße abstellen, mit dem Fahrrad kann man der Waldstraße weiter folgen und kommt zu einem kleinen Platz, an dem man die Drahtesel anschließen kann. Und dann beginnt die Strandwanderung – einmal nördlich am Riedensee entlang.

Durchbruch im Naturschutzgebiet Riedensee. Ostseewasser fließt in den See.

Das Naturschutzgebiet wurde 1993 ausgewiesen und dient der Erhaltung von Flora und Fauna im Gebiet eines der letzten verbliebenen Strandsees an der westlichen Ostsee. Der See ist von der Ostsee durch einen Sandwall getrennt, doch bei Hochwasser und Sturm schwappt diese immer mal wieder rüber. Zweiweise bestehen auch Öffnungen zwischen Meer und Riedensee.

Si sieht er aus, der Meerstrand-Ahlenläufer (Bembidion pallidipenne) aus dem NSG „Riedensee“. Quelle: W.-P. Polzin

„Dort, wo salziges Wasser von der Ostsee in den Riedensee strömt, bringt es Sand mit und lagert ihn ab. Dadurch verlängert es den Strand, der dann als ‚Sandfächer‘ bis in den Riedensee hineinreicht. Diese Stellen sind die wertvollsten und empfindlichsten Flecken des Naturschutzgebietes, denn in den offenen Sandflächen sind seltene Tiere zu Hause“, teilt der Naturschutzbund Mittleres Mecklenburg ( Nabu) über den Riedensee mit. So siedelt hier beispielsweise die vorm Aussterben bedrohte Käferart Meerstrand-Ahlenläufer. Für die Strandspaziergänger gibt es zwei Aussichtspunkte.

Abseits des Trubels in Diedrichshagen

Geheimstrände gibt es in der Hansestadt Rostock wohl keine mehr. Wer dennoch ein bisschen abseits des Trubels entspannen möchte, kann sich in Diedrichshagen den Wind um die Nase wehen lassen. Auch an warmen Sommertagen ist es an diesem Teil der Ostsee bei Weitem nicht so überlaufen wie im knapp drei Kilometer entfernten Warnemünde oder in Hohe Düne, wo unzählige Menschen ihre Bäuche der Sonne entgegenstrecken.

Fast drei Kilometer lang ist der teils feinkörnige Sandstrand. Zwar gibt es an dem unbewachten Abschnitt keine Strandkörbe, dafür aber ausreichend Platz, um es sich auf einem Handtuch bequem zu machen. Ruck zuck lassen sich die groben Steine beiseiteschieben und der Komfort ist garantiert. Nur wenige Schwimmzüge vom Ufer entfernt befindet sich eine lange Sandbank. Perfekt für eine kurze Verschnaufpause. Auch Hunde und Pferde können sich in Diedrichshagen an manchen Abschnitten und zu bestimmten Zeiten im Wasser vergnügen.

Sonnenuntergang am Strand von Diedrichshagen Quelle: Susanne Gidzinski

Für den Hunger zwischendurch befindet sich in unmittelbarer Umgebung zum Strand das beliebte Restaurant Wilhelmshöhe. Allein der Blick von der Außenterrasse ist es wert, einmal einen Abstecher dorthin zu machen. Möchte man lediglich einen kleinen Imbiss einnehmen, ist die Fuchsbar direkt am Küstenradweg ein idealer Anlaufpunkt. Der Biergarten verfügt über ein rustikales Ambiente in freier Natur. Besonders beliebt sind die Thüringer Bratwurst und der hausgemachte Kartoffelsalat.

Wer nicht nur in der Sonne brutzeln und oder sich den Bauch vollhauen möchte, kann den angrenzenden Küstenwald und die Steilküste im 83 Hektar großen Naturschutzgebiet Stoltera erkunden. Die hier gelegene, interessante und abwechslungsreiche Küstenlandschaft wird seit Jahrhunderten durch zahlreiche Stürme geprägt und verändert. Aber aufgepasst: Die Meeresbrandung raubte dem bis zu 20 Meter hohen Kliff schon etliche Meter. Den Ausblick aufs Meer hinaus also immer mit einem gewissen Abstand genießen.

