„Für mich war eigentlich immer klar, dass ich in Kühlungsborn bleiben möchte“, sagt Lea-Sophie Frase. Weggehen war für die junge Frau, die eine Ausbildung zur Pflegefachkraft macht, nie ein Thema. Ihre Mutter arbeitet ebenfalls in diesem Bereich und in der sechsten Klasse absolvierte Lea-Sophie ein Praktikum im Awo-Pflegeheim in Kühlungsborn – und hatte ihren Traumberuf gefunden. Aus ihrem Jahrgang seien die meisten in der Region geblieben, nur wenige zog es nach Berlin oder in andere Städte.

Lea-Sophie Frase präsentiert ihren Arbeitgeber bei der Berufsmesse am Schulzentrum in Kühlungsborn. Dort stellten sich am Dienstag etwa 43 verschiedene Aussteller vor. „Regionalität war uns ein besonderes Anliegen“, sagt Markus Bergmann, Lehrer für berufliche Orientierung. Zusammen mit seinen Kollegen Sarah Gabelin und Wolfram Göpfert hat er die Messe organisiert. „Wir haben bewusst Aussteller aus dem Einzugsbereich der Schule gewählt“, sagt Wolfram Göpfert, „die die Kinder in ihrem Lebensumfeld wiedersehen.“ Zudem wollten die Lehrer einen Mix schaffen aus Ausbildungs- und Studienberufen, um sowohl für die Gymnasial- als auch für die Regionalschüler ein Angebot zu machen.

Messe mit Theorie und Praxis

In den Räumen des Schulzentrums waren unter anderem Vertreter großer Einzelhandelsketten, eine Floristin, die Stadtwerke Rostock und das Pädagogische Kolleg sowie mehrere Hotels zu Gast. Besonders großen Zulauf hatte das Team eines Friseurs, das den Schülerinnen und Schülern auch Frisuren machte. Auf dem Außengelände präsentierten sich beispielsweise die Feuerwehr, die Bundeswehr und das Unternehmen Mecklenburger Landtechnik. Auch die Polizei und die Arbeitsagentur waren auf der Berufsmesse dabei. Die Schüler konnten an Workshops teilnehmen und den sportlichen Eignungstest für die Polizei ablegen. Neben den Klassenstufen 8 bis 12 am Schulzentrum waren auch Schüler der Freien Schule Rerik und der Kampschule in Bad Doberan gekommen. „Berufsorientierung ist die Voraussetzung für alles“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian, der die Veranstaltung eröffnete. „Selbst in den höheren Klassen wissen viele noch nicht, wie es weitergeht.“

Sie haben die Berufsmesse organisiert: Wolfram Göpfert (v.l.), Sarah Gabelin und Markus Bergmann unterrichten am Schulzentrum. Quelle: Cora Meyer

Hotellerie und Gastronomie dominieren im Ort

Niklas Glöde hat schon relativ genaue Vorstellungen. Der 12.-Klässler will weg aus Kühlungsborn. „Ich möchte zur Berufsfeuerwehr in einer größeren Stadt wie Hamburg oder Berlin“, sagt er. Dabei habe man es ja auch mit Menschen zu tun. Deshalb kann er sich vorstellen, in der Übergangszeit bei der Arbeiterwohlfahrt in der Region zu arbeiten. Aber seine berufliche Zukunft sieht er dort nicht. „In der Umgebung ist nicht viel“, sagt er. „Es gibt viele Hotels und Gastronomie. Und wenn man das nicht beruflich machen will, kommen eben nur größere Städte infrage.“

Diese Sichtweise wollen die Organisatoren der Berufsmesse am Schulzentrum aufbrechen. „Die Kinder nehmen den Fokus auf, dass es nur Hotellerie gibt“, sagt Wolfram Göpfert. „Aber so ist es nicht. Es gibt links und rechts noch mehr.“ Und Markus Bergmann ergänzt: „Auch im Hotel gibt es ja unterschiedliche Berufe, man kann beispielsweise ins Management gehen oder ins Rechnungswesen.“

Auf dem Parkplatz an der Sporthalle in Kühlungsborn Ost präsentierten sich weitere Aussteller. Quelle: Cora Meyer

Sich ausleben in der großen Stadt

Niklas Glöde, der sich in der freiwilligen Feuerwehr in Kühlungsborn engagiert, sucht allerdings etwas, das er hier nicht findet. Eine Rettungswache in der Großstadt sei etwas ganz anderes. „Da ist das Leben“, sagt er.

So sieht das auch Deike Beutz. „In Kühlungsborn kann man nichts machen“, sagt die Neuntklässlerin. Zudem nerven sie die vielen Touristen im Sommer. Deshalb zieht es sie nach dem Abschluss ebenfalls in die Großstadt. Ihre Mitschülerin Lilly Krauleidis sieht das ähnlich. Ihre Ausbildung möchte die Schülerin ebenfalls nicht in Kühlungsborn machen. „Man will sich ja ausleben und ausprobieren“, sagt sie. Später dann, wenn sie eine Familie gründet, würde Lilly Krauleidis allerdings gerne wieder hierherziehen. „Kinder sind hier behüteter als in der Großstadt.“ Zunächst aber möchte sie etwas von der Welt sehen. Auch die Neuntklässlerin hat schon eine Vorstellung davon, wohin es beruflich gehen soll: Sie will mit Kindern arbeiten.

Viele wollen bleiben

Die Tendenz bei den jungen Leuten gehe derzeit eher dahin, hierzubleiben. „Das ist eine Generationenfrage“, sagt Wolfram Göpfert. „In den 2000ern wollten alle weg, heute ist es anders.“ Sarah Gabelin glaubt, dass das auch damit zusammenhängen könnte, weil viele Schüler aus den umliegenden Dörfern kommen und dort eingebunden sind. Das bestätigt auch ein Achtklässler. Er möchte nach dem Abschluss gern in Mecklenburg-Vorpommern bleiben – in der Nähe seiner Familie.

