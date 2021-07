Gelungener Auftakt für den Kübo Lauf-Cup

Kühlungsborn

Zum ersten Mal fand am Sonnabend in Kühlungsborn ein Nachtlauf statt, der zugleich Bestandteil des ersten Kübo-Lauf-Cups war. Der als „Night Run“ bezeichnete Lauf bot Strecken über fünf und zehn Kilometer über die Promenade, Richtung Heiligendamm vorbei an der Seebrücke, dem Bootshafen und entlang der Kühlungsborner Steilküste. Beide Strecken waren als Wendestrecken vorbereitet und wurden durch das Maltesermotorrad und Fahrrad-Guides begleitet. Eine Viertelstunde vor dem Massenstart starteten 26 laufbegeisterte Kinder auf den 500 Meter Parcours.

124 Sportler liefen mit

Mit 124 Teilnehmern war der um 21 Uhr gestartete Night Run ein gelungener Auftakt in die neue Lauf-Cup-Saison. Die Strecke sowie der Konzertgarten West, als Start- und Zielbereich, waren gut besucht. Gäste sowie Einheimische feuerten die Läufer und Läuferinnen an und boten ihnen eine tolle Kulisse. Siegerin bei den Damen über 5 Kilometer wurde Alea Marx vom VFL Brandenburg in 25.15 Minuten. Frank Kupper aus Buxtehude-Altkloster absolvierte bei den Herren die 5 Kilometer in 21.06 Minuten. Über 10 Kilometer gewann bei den Damen Ulrike Holz aus Greifswald in 51.45 Minuten. Bei den Herren war der aus Kroatien stammende Sersic Vanja in 42.30 Minuten schnellster Finalist.

Größte Teilnehmergruppe aus Kühlungsborn

Die größte Teilnehmergruppe kam aus Kühlungsborn. Familie Emmrich, angeleitet von Marathonläufer Bernd Emmerich, absolvierte einen Dreigenerationenlauf über 5 Kilometer. Gute Stimmung, begeisterte Sportler und perfekte Rahmenbedingungen rundeten den ersten Nachtlauf in der Laufgeschichte Kühlungsborns mit der Siegerehrung gegen 22.10 Uhr ab. Karsten Jurk von der Tourismus, Freizeit- und Kultur GmbH (TFK), die in diesem Jahr erstmals den Lauf-Cup veranstaltet, schätzte ein: „Das war ein gelungener Auftakt für den neuen Kübo-Laufcup.“

Nächster Lauf am 2. Oktober

Weiter geht es in der Kühlungsborner Laufserie mit dem Baltic-Run am 2. Oktober dieses Jahres. Dazu werden ein Bambinilauf sowie Strecken über 5 und 10 Kilometer und ein Halbmarathon angeboten. Den Abschluss des Lauf Cups bildet der Silvester-Run am 31. Dezember mit Strecken über 5 und 10 Kilometer. Neben der Einzelwertung für jeden der Läufe erfolgt nach dem Silvester-Run auch eine Gesamtwertung. Unter den Sportlern, die an allen drei Läufen teilgenommen haben, wird unabhängig vom Ergebnis ein Gewinner per Los ermittelt. Dem Sieger winkt ein Gutschein für zwei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotek im Ostseebad Kühlungsborn.

Von Peter Zettl