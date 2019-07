Kühlungsborn

Es ist eine Hommage an das Ostseebad. „Kühlungsborner Bilder“ nannte Dr. Gerd Sonnemann seine neue und bereits fünfte Ausstellung in der Pfarrscheune der evangelisch-lutherischen Kirche Kühlungsborn.

„Das 800-jährige Jubiläum der St.-Johannis-Kirche und Brunshaupten waren der Grund“, so der Physiker.

Zur Eröffnung musizierte die Kantorin Sophie Freine mit Gudrun Finger. Schwer gestaltete sich die Anfahrt für die meisten der etwa 70 Gäste, denn die Baustelle an der Kreuzung zur Schlossstraße bereitete Kopfzerbrechen. Ein Punkt, der auch den Pastor der Gemeinde ins Grübeln kommen lässt, weil die Kirche kaum erreichbar ist. Dennoch, die Gästeschar nahm die Strapaze gern auf sich, denn viele kennen Gerd Sonnemann schon lange.

„Mein Mann ging mit ihm auf die Uni“, sagte Dr. Brigitte Wenzel aus Rostock. „Gerd Sonnemanns Bilder sind teilweise sehr realistisch, dann wieder abstrakt, und von guter Farbgebung“, so Brigitte Wenzel.

Matthias Borchert über Dr. Sonnemanns Kunst: „Die Kühlungsborner Bilder lassen uns unsere Region mit anderen Augen sehen.“ Quelle: Sabine Hügelland

Entstanden sind die Bilder zwischen 2003 und 2019. Sie verbleiben bis zum 30. August im Haus und sind jeweils mittwochs von 16 bis 22 Uhr, sonntags von 11 bis 16 Uhr und nach Absprache zu sehen. Gezeigt werden unter anderem die St.-Johannis-Kirche, der Riedensee, die alte Schlossstraße, der Molli, Boote am Hafen, auch Nackte am Naturstrand und das Bild „Quo vadis?“ (Wohin gehst du?) in vornehmlich Acryl, Aquarell, Mischtechnik und Kohle. „Die Kühlungsborner Bilder enthalten einen Zyklus, der sich mit der alten Schlossstraße befasst“, so Sonnemann. „Um 2005 versuchte auch Pastor Burkhardt, die mehr als 200 Jahre alten Bäume entlang der Straße zu erhalten. Ich sah, wie gesunde kräftige Linden gefällt wurden.“ Das schmerzt Sonnemann noch heute. Jedoch: „Ich musste zweimal am Tag über das Kopfsteinpflaster fahren. Es war kein Vergnügen. Dennoch hätten die Bäume stehen bleiben sollen“, sagt er.

Matthias Burkhardt zu Dr. Sonnemann: „Ich schätze dich auch als außerordentlich kreativen und vielseitigen Menschen, der verständlich und einfach, ohne trivial zu sein, malt.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Dr. Gerd Sonnemann ist ein vielseitig begabter Mensch und von Haus aus Wissenschaftler. Die Kunst ist wohl sein Gegenpol zur Arbeit. Die Kühlungsborner Bilder lassen uns unsere Region mit anderen Augen sehen. Man kann sich inspirieren lassen“, sagte Pastor Matthias Borchert. „Seine Frau ist selbst künstlerisch begabt und Mitglied im Malkreis, den ihr Mann leitet. Ich denke, sie inspirieren sich gegenseitig.“ Der Malkreis stellt zusätzlich im Flur der Pfarrscheune aus. „Ich habe dich zur Wende kennen und schätzen gelernt“, sagte der ehemalige Pastor Matthias Burkhardt. „Du bist ein ruhiger, weiser, freundlicher und hilfsbereiter Mensch. Ich schätze dich auch als außerordentlich kreativen und vielseitigen Menschen, der verständlich und einfach, ohne trivial zu sein, malt. Ausgenommen ist Art ‚Meets Mathematics‘, bei der der Physiker durchkommt“, so Burkhardt.

„Keiner hat die Kirche so oft gemalt wie du, wie man auch in der Ausstellung sehen kann. Seine Bilder halten fest, sonst wäre ein Stück der Vergangenheit verloren gegangen.“

Gerd Sonnemann ließ im Anschluss die Bilder Revue passieren. So erfuhren die Gäste zum Beispiel, dass es „die Bugspitze auf meinem Bild nicht mehr gibt. Der asbestverseuchte Schuttberg wurde abgetragen.“ Zu „Quo vadis?“ inspirierten mehrere Fahrspuren, die zu einem Feld führen. Ausgelegt waren auch seine Bücher „Ratgeber für die Liebe – Galle mit Herz: Aphorismen, Cartoons und Karikaturen“ und „Mixpickels und Spott frei: Aphorismen, Cartoons, Gemälde und Karikaturen“. Dr. Gerd Sonnemann ist seit 2005 Mitglied des Pommerschen Künstlerbundes. 1940 in Rostock geboren, studierte er Physik mit Diplom in theoretischer Physik und promovierte in Atmosphärenphysik. Er war langjährig am Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn tätig und ist seit 2005 Senior Scientist.

Sabine Hügelland