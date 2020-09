Gemeinde Am Salzhaff plant Jugendclub

Rakow

Der alte Herd steht noch in der einstigen Wohnung neben dem Bauhof in Rakow. Doch die Räume sind seit Jahren unbewohnt. Jetzt möchte die Gemeinde Am Salzhaff, dass hier wieder Leben einkehrt. Die Gemeindevertreter haben zugestimmt, dass Planungen für einen Jugendclub und ein Bürgermeisterbüro für den mittleren Gebäudeteil des Gemeindehauses beauftragt werden sollen. Das teilt Bürgermeister Kai-Uwe Schlotmann (WG Am Salzhaff) mit. Zudem wurden Entscheidungen über den Rückbau einer Bootsrampe und das Aufstellen von Tempo-Hinweisschildern gefasst. Außerdem wird ein Funkmast in der Gemeinde gebaut.

„Wir haben überlegt, welche Nutzung für den mittleren Gebäudeteil sinnvoll ist“, sagt Schlotmann. Im Gemeindehaus hat zum einen der Bauhof Räume, zum anderen gibt es einen Veranstaltungsraum, der unter anderem für die Gemeindevertretersitzungen genutzt wird und auch privat gemietet werden kann. Aufgrund von Corona ist Letzteres derzeit aber nicht möglich.

Konzept für Jugendclub fehlt noch

„Wir haben überlegt, wieder eine Wohnung einzurichten, aber dafür gibt es keine Förderung“, so Schlotmann. Anders sei das beim Jugendclub. „Wir müssen was für die Jugend machen. Die Kids haben bei schlechtem Wetter keinen Ort, an den sie hin können“, so der Bürgermeister. „Wir wollen für den Club ein Konzept erstellten. Wer sich dann um die Kinder kümmert, müssen wir noch überlegen.“ Ohne Fördermittel könne der Gebäudeteil nicht ausgebaut werden. „Das kann die Gemeinde sich nicht leisten.

Funkmast zwischen Rakow und Pepelow

Weiteres Thema auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung war der Bau eines Stahlgittermastes mit 40 Metern Höhe. Diesen Funkmast wird die Deutsche Telekom zwischen Rakow und Pepelow errichten. Wie der Bürgermeister informiert, haben die Gemeindevertreter dem Bauantrag zugestimmt. „Die Netzabdeckung soll verbessert werden.“

Verbessert werden soll auch die Zufahrt zum Sportplatz in Klein Strömkendorf. Der Sandweg soll ausgebaut werden. Dafür müssen die Planer jetzt noch mal ran, denn der Eingangsbereich vom Feriendorf San Pepelone sei über die Jahre auf das Gemeindegrundstück gewachsen. Mit dem Eigentümer habe man sich jetzt auf einen Flächentausch geeinigt, er übernehme zudem die Kosten für die neue Planung, so Schlotmann. „Wir werden dafür einen städtebaulichen Vertrag machen.“

Bootsrampe weicht Strandaufgang

Zurückgebaut werden muss die widerrechtlich errichtete Bootsrampe am Strand von Klein Strömkendorf. „Da wollen wir einen neuen Strandaufgang bauen“, erläutert Schlotmann. Vier habe die Gemeinde beantragt und zwei genehmigt bekommen: einen an der jetzigen Bootsrampe, einen zweiten an der Betontreppe in der Nähe des Wendehammers. „Die Bootsrampe ist privat ohne Genehmigung gebaut worden. Sie muss jetzt weg.“

Die Bootsrampe ist illegal gebaut worden. Sie muss zurückgebaut werden, weil die Gemeinde hier einen Strandaufgang bauen möchte. Quelle: Anja Levien

Die Gemeindevertreter hätten auch zugestimmt, dass nichtamtliche Hinweiszeichen „Freiwillig 30“ aufzustellen. „An der Bushaltestelle in Teßmannsdorf wird immer zu schnell gefahren“, erläutert Schlotmann. Die Gemeinde möchte daher Tempo 30 durchsetzen. In Pepelow sei dies abgelehnt worden, da es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt handle. Auch in Rakow werde laut Schlotmann die vorgegeben Geschwindigkeit nicht eingehalten. Daher sollen an den Bushaltestellen die Hinweisschilder aufgestellt werden.

Welche Vereine, Vereinigungen und Institutionen bei der Gemeinde Am Salzhaff Geld beantragen können, ist jetzt in einer entsprechenden Richtlinie zur Förderung festgelegt worden. In ihrem Haushalt hat die Gemeinde freiwillige Leistungen eingeplant, mit der sie Vereine und Co. unterstützen können. „Mit der Richtlinie weiß jeder, wo, was bis wann zu beantragen ist.“

