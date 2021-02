Westenbrügge

Die Gretchenfrage, wie es die Gemeinde Biendorf mit dem Brandschutz hält, ist jetzt beantwortet. Von „antwortingING“ aus Köln, wo „Beratende Ingenieure der Ingenieurkammer Bau Nordrhein-Westfalen“ seit Mai 2018 im Auftrage des Amtes Neubukow-Salzhaff an der Brandschutzbedarfsplanung für alle mittlerweile sechs dazugehörigen Gemeinden arbeiteten. So konnten zur Gemeindevertretersitzung am 9. Februar die Volksvertreter darüber abstimmen, ob sie die „antwortING“-Planungsversion 1.0 vom 22. Dezember 2020 übernehmen wollen – es gab ein einstimmiges Ja.

Damit besitzen nun auch die Biendorfer nicht nur einen Überblick zur Gefahren- und Risikosituation auf ihrem Territorium, sondern auch eine genaue Bestandsaufnahme der Leistungsfähigkeit ihrer freiwilligen Feuerwehr und eine Auflistung des konkreten Handlungsbedarfs für die nächsten fünf Jahre, der für dringende Fälle bereits in der Haushaltsplanung der Gemeinde beachtet wird, wie Bürgermeisterin Peggy Freyler vorm Gemeinderat unterstrich.

Neues Löschfahrzeug, Anbau und Abgasabsaugeanlage

Sie verwies auf das neue Löschfahrzeug 10, das ab Mitte des Jahres in Westenbrügge stehen soll, wo auch ein Anbau für das Mannschaftsfahrzeug geplant ist, und auf die vorgesehene Installation einer technischen Abgasabsauganlage im Körchower Gerätehaus. Diese haben auch die Kölner Ingenieure unter anderem angemahnt und Wehrführer Martin Dominek sagt: „Wenn es um die Gesundheit der Kameraden geht, muss sofort gehandelt werden.“

Somit werden für die Gemeinde in diesem Jahr „erhebliche Aufwendungen“ im Bereich des Brandschutzes angekündigt, auch „weil Modernisierung und Sanierung in den letzten Jahren nur noch auf Sparflamme betrieben werden konnten“, wie Amtskämmerer Mario Werner vorm Beschluss der entsprechenden Haushaltssatzung ausführte und damit auf die prekäre Finanzlage der Biendorfer in der Vergangenheit anspielte.

Für besagten Anbau am Westenbrügger Feuerwehrhaus werden von der Gemeinde nun 50 200 Euro netto geplant, für Betriebs- und Geschäftsausstattungen beim Brandschutz sollen 11 000 Euro investiert werden.

Gemeindewehrführer Martin Dominek: „Ich bin froh, dass unsere Gemeinde und unsere Bürgermeisterin beim Brandschutz voll hinter uns stehen.“ Quelle: Thomas Hoppe

Aktuelle Standorte bedarfsgerecht

Anders als vor ein paar Tagen in der 15,4 Quadratkilometer großen Gemeinde Am Salzhaff regte der Amtsvertreter in der 40,8 km²-Gemeinde Biendorf keine Diskussion über die beiden Feuerwehrstandorte an. Auch der „antwortING“-Gutachter für den Brandschutzbedarfsplan sieht die aktuellen Standorte „hinsichtlich der geografischen Lage“ als bedarfsgerecht an.

Von ihnen aus würden „die meisten Siedlungsflächen“ bei einer reinen Fahrzeit von fünf Minuten erreicht. Allerdings würden die Ortsteile Wischuer und Büttelkow nicht nach einer Fahrzeit von fünf Minuten erreicht, Biendorf und Lehnenhof nur zum Teil.

Doch dazu verweist der Gutachter aber auch darauf, dass eine Unterstützung innerhalb der 15-Minuten-Eintreffzeit durch alle Wehren im Amtsbereich gewährleistet sei.

Durch die zentrale Lage des amtsfreien Neubukows stelle die durch die dortige freiwillige Feuerwehr vorgehaltene Ausrüstung „einen wichtigen Teil der Gefahrenabwehr für das Amt Neubukow-Salzhaff“ dar. Zumal die Feuerwehr gerade für Lehnenhof – voraussichtlich ab 2022 – ein „Sonderobjekt“ avisierte, für das „ein schnelles Eingreifen der Gefahrenabwehr von besonderer Bedeutung“ ist: eine Seniorenresidenz mit 25 Bewohnern.

Aktuell verfügt die Feuerwehr der Gemeinde Biendorf über 28 Einsatzkräfte – darunter acht Atemschutzgeräteträger, zwei Gruppen- und sechs Truppführer. Das Durchschnittsalter der Kameradinnen und Kameraden beträgt 38 Jahre.

Während der Arbeitszeiten mangelt es an Einsatzkräften

Auch wenn ihre Einsatzstärke laut Gutachter den gesetzlichen Anforderungen entspreche, die Einsatzfähigkeit der Wehr während der Arbeitszeiten der Einsatzkräfte ist nicht gewährleistet, auch weil die deutliche Mehrheit der Feuerwehrleute außerhalb der Gemeinde arbeitet. Ein Problem, das sehr viele freiwillige Feuerwehren im Land haben. Trotz allem wird den Biendorfern von den Brandschutzexperten attestiert, dass die bestehende Struktur ihrer Wehr „bedarfsgerecht und zielführend“ sei.

Die Gemeindefeuerwehr brachte in die Planung unter anderem ein, dass die Löschteiche in Lehnenhof, Jörnstorf Hof, Sandhagen und Körchow einer Instandsetzung bedürften. Zudem seien die Unterflurhydranten in der Gemeinde zwar für die Einrichtung eines Pendelverkehrs ausreichend, nicht aber für direkte Entnahmen.

Technische Hilfeleistungen führen in der Einsatzstatistik

Nach ihrer Einsatzstatistik überwogen in den Jahren 2015 bis 2018 bei den Biendorfern die technischen Hilfeleistungen (insbesondere nach Wetterschäden und Verkehrsunfällen), 2014 gab es mehr Einsätze zur Brandbekämpfung. Insgesamt ist für all diese Jahre von im Schnitt 24 Einsätzen pro Jahr die Rede, bei einer Fehleinsatzquote von null Prozent.

Martin Dominek: „So ein Brandschutzbedarfsplan ist für viele Gemeinden eine sinnvolle Unterstützung, der Handlungsbedarf wird sichtbarer. Ich bin froh, dass bei uns die Gemeinde und unsere Bürgermeisterin bei diesen Brandschutzfragen voll hinter uns stehen.“

