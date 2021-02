Gemeinde Biendorf steht vor Investitions- und Sanierungsschub

Biendorf

Zustimmendes Klopfen auf einer Seite des „Volksvertreter-Hufeisens“ im Westenbrügger Gemeindesaal. Solche Emotionen während einer Sitzung hat es hier lange nicht gegeben. Und diese besondere Art des Beifalls galt am Dienstagabend auch noch der Präsentation des neuen Gemeindehaushalts. Schließlich hatte gerade Biendorf früher jahrelang dabei eher schmerzliche Erfahrungen machen müssen.

Doch nun konnte Amtskämmerer Mario Werner hier bereits zum zweiten Mal in Folge eine Haushaltssatzung vorstellen, die einen Haushaltsausgleich nachweist: „Die Gemeinde Biendorf befindet sich in der gesicherten Leistungsfähigkeit.“ In diesem Jahr könne sogar „ein kleiner Investitionsschub“ und „ein etwas größerer Sanierungsschub“ ausgelöst werden, schickte er seiner Übersicht voraus: „Selbstverständlich vor dem Hintergrund, dass die Schulden der Gemeinde getilgt werden.“

Anzeige

Lesen Sie auch Biendorf B 105: Gefährliche Bushaltestelle - Mutter fordert Ausbau

Anträge auf Tilgung von Altschulden gestellt

In Biendorf seien inzwischen zwei Anträge auf Tilgung von DDR-Wohnungsbauschulden durch das Land gestellt worden, die vor einer Woche an das Schweriner Innenministerium gesandt wurden. Allerdings seien die damit erhofften Landeszuweisungen nicht in der laufenden Haushaltsplanung gegengerechnet worden: „Alles, was wir möglicherweise bekommen, ist also gutes Geschäft für die Gemeinde.“

Dann steigerte sich der Finanzexperte sogar in seiner Bewertung der geplanten Investitionstätigkeit der Gemeinde, denn: „Für die Verhältnisse der Gemeinde in den letzten zehn Jahren“ sei es „nicht das kleine Kleckern, sondern das große Klotzen“ – auch wenn noch mehr gehe, wie die Haushaltsplanungen 2022 bis 2024 dann zeigen würden. Im Etat für 2021 stehen demnach bereits 476 800 Euro für Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Trotzdem würden keine Kredite zur Finanzierung von Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Mario Werner betonte dazu: „Auch Ihre Bürger haben mit ihrem finanziellen Engagement aus dem Portemonnaie dazu beigetragen, dass sich die Gemeinde finanziell sanieren konnte.“ Dafür seien auch die Hebesätze erhöht worden, was seit drei Jahren nicht mehr getan wurde: „Und es ist auch jetzt nicht notwendig, denn die Gemeindefinanzausstattung sieht sehr, sehr gut aus.“

Heizungsanlage von Wohnblock in Westenbrügge wird modernisiert

Die Heizungsanlage des kommunalen Wohnungsbestandes in Westenbrügge soll für insgesamt 100 000 Euro modernisiert werden, ein neues Feuerwehrfahrzeug soll in diesem Jahr ausgeliefert werden, ein Anbau am Westenbrügger Feuerwehrhaus ist geplant. Die Gemeinde werde aber auch stark im Bereich der Straßenerhaltung sowie bei Baumpflegearbeiten und beim Heckenschnitt Mittel bereitstellen. Für die städtebauliche Entwicklung sind 30 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. Netto 100 000 Euro sind für den ersten Bauabschnitt zur Modernisierung des Gemeindezentrums vorgesehen.

Von Thomas Hoppe