Biendorf

Die Gemeinde Biendorf wird Mitglied in der Modellregion Tourismus, zu der sich die Städte Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin, Rerik und die Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Börgerende-Rethwisch, Wittenbeck, Steffenshagen und Bastorf zusammengeschlossen haben. Gemeinsam soll in dieser Region erprobt werden, wie Tourismus finanziert und vermarktet werden kann. Das Land unterstützt die Modellregion unter Federführung des Verbandes Mecklenburgische Ostseebäder (VMO) mit Fördermitteln.

Bürgermeisterin der Gemeinde Biendorf Peggy Freyler: „Wir haben eine Infrastruktur im Kleinen mit Wander- und Radwegen, die wir gerne zugänglicher machen würden.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Wir sind im Hinterland Tourismusregion mit Ferienhäusern und Ferienwohnungen“, begründet Bürgermeisterin Peggy Freyler, warum die Gemeinde Biendorf bei der Modellregion mitmachen möchte. „Wir haben eine Infrastruktur im Kleinen mit Wander- und Radwegen, die wir gerne zugänglicher machen würden.“

Alle Bürgermeister hätten der Aufnahme der Gemeinde Biendorf zugestimmt, informiert VMO-Geschäftsführerin Anett Bierholz. Die Modellregion ist zum 1. Januar 2021 gestartet. „In Kühlungsborn wird im Juni jetzt die Küstenkarte eingeführt. Wir arbeiten daran, dass diese für die ganze Region gilt“, nennt Bierholz ein Projekt der Modellregion. Die Küstenkarte ist die digitale Gästekarte. Das Ziel: „Wander- und Radtouren sollen eingefügt werden, Angebote und Veranstaltungen aus der Region angezeigt werden.“

Mittels einer App hätte der Gast dann alle Informationen zur Region auf einen Blick, soll im nächsten Schritt dann auch Radtouren, Strandkörbe und Restaurantbesuche schon vorm Urlaub digital buchen können. „Wir befinden uns auf einem guten Weg.“ Die Ergebnisse der Küstenkarte würde auf die Wismarbucht adaptiert. „Die Touristiker dort finden eine eigene Karte für die Wismarbucht spannend.“

Elektronisches Meldescheinsystem für Rerik und Nienhagen

Ein zweites Projekt ist das elektronische Meldescheinsystem für die Ostseebäder Rerik und Nienhagen, die bisher die Kurkarte noch auf Papier ausgeben. Spätestens 2022 soll damit Schluss sein.

Die Modellregion soll auch untersuchen, wie nicht prädikatisierte Orte, die also keine Kurabgabe einnehmen können, aber in denen Zimmer an Urlauber vermietet werden und deren Infrastruktur vom Urlauber genutzt wird, finanziell unterstützt werden können. So können Wittenbeck und Steffenshagen beispielsweise keine Kurabgabe nehmen, müssen aber Radwege unterhalten, die Urlauber mit nutzen. „Das machen sie aktuell aus der Gemeindekasse. Die Möglichkeit, eine Abgabe zu erheben, wird notwendig werden, um die vielfältigen Aufgaben wahrzunehmen“, so Bierholz.

In dieser Woche beschäftigen sich die Vertreter der Modellregion mit der Anerkennung der Kurkarte in anderen Orten, sodass zum Beispiel der Gast in Kühlungsborn auch den Strand im Ostseebad Nienhagen nutzen kann, ohne dort noch einmal eine Kurtaxe zu zahlen.

Von Anja Levien