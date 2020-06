Gemeinde Reddelich regelt Gebühren und Grünordnung neu

Reddelich

Auf ihrer Sitzung am Montagabend haben die Gemeindevertreter in Reddelich wichtige Verordnungen auf den Weg gebracht. „Unter anderem wurde unsere Sondernutzungs- und Gebührensatzung durch das Amt Bad Doberan-Land neu geregelt“, erklärte Bürgermeister Ulf Lübs. „Federführend war hier Ordnungsamtsleiterin Alexandra Schwarz – ohne diese Satzung wären wir nicht handlungsfähig.“

Demnach kann die Kommune jetzt für die Nutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen über den Gemeingebrauch hinaus Gebühren erheben. Grundlage hierfür ist eine Kalkulation, wonach die Gebührensätze nach Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die Straße und nach dem wirtschaftlichen Interesse der Nutzungsberechtigten zu bemessen sind. „Darüber hinaus soll mit unserer neuen Grünordnungssatzung erreicht werden, dass die Bevölkerung bewusster mit den öffentlichen Grünanlagen umgeht und die Behörde bei Verstößen handeln kann“, sagte Lübs. „Das gibt uns beispielsweise Rechtssicherheit bei Fällen von Vandalismus.“

Anzeige

Gemeinde will Konflikte mit Hundebesitzern minimieren

Ein weiterer Punkt: „Wir haben in der Gemeinde seit Längerem mit einer Hundeproblematik zu kämpfen – zu viele Leute haben ihre Tiere leider nicht im Griff.“ Vor allem das An-der-Leine-Führen falle offenbar vielen Besitzern schwer: „Wenn die Hunde dann in der Gegend rumspringen, sorgt das beim Gegenüber für Unmut.“ Zumindest die wilden „Hinterlassenschaften“ der Vierbeiner habe man mit dem Aufbau einiger Hundetoiletten einigermaßen in den Griff bekommen, so Lübs: „Damit das Anleinen künftig auch besser klappt, unterstützen wir die Initiative des Amtes Bad Doberan-Land, zu diesem Thema eine grundsätzliche Regelung zu finden.“

Weitere OZ+ Artikel

Bund und Land würden sich bei ihrer Gesetzgebung etwas „schwammig“ ausdrücken, meint Lübs: „Einige Städte haben schon erfolgreich eine eigene Hundesatzung eingeführt – damit hier nicht jede Gemeinde nur für sich aktiv wird, soll es jetzt für den gesamten Amtsbereich eine einheitliche Verordnung geben.“

„Wir haben in der Gemeinde seit Längerem mit einer Hundeproblematik zu kämpfen – zu viele Leute haben ihre Tiere leider nicht im Griff.“ Ulf Lübs, Bürgermeister Gemeinde Reddelich Quelle: Sabine Hügelland

Mit Blick auf geplante Straßen- und Gehwegreparaturen vergaben die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung entsprechende Aufträge. Allerdings: „Die jüngste Straßensanierung im Gewerbegebiet ist offenbar nach hinten losgegangen“, machte Reddelichs Bürgermeister deutlich. „Offenbar zieht der neu aufgebrachte Belag schon Teerspuren – es haben sich Anlieger beschwert.“ Deshalb wolle er sich jetzt mit der ausführenden Firma über mögliche Gewährleistungsansprüche unterhalten, kündigte Ulf Lübs an.

Lesen Sie auch

Von Lennart Plottke