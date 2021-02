Retschow

Die Zeit drängt: „Am 28. Februar ist Stichtag“, sagt Retschows Bürgermeister Thomas Schubert mit Blick auf die alte Schule am Kirchweg. „Dann muss das Gebäude abgerissen sein.“ Das wäre der optimale Fall. „Um nicht wieder in einen Fledermaus-Konflikt zu kommen, sollte zumindest schon mal das Dach offen sein“, schränkt Schubert ein.

Denn weil sich in dem alten Haus über viele Jahre Fledermäuse angesiedelt hatten, gestaltete sich ein Abriss bislang schwierig: „Das war ein sechseinhalb Jahre langer Kampf. Mittlerweile wurden Ausgleichsquartiere geschaffen und es kann endlich mit dem Neubau losgehen.“

„Wenn der Doppelhaushalt, wie vorgesehen, zum 1. März rechtskräftig wird, bin ich sehr zufrieden. Dann können wir anfangen zu arbeiten.“ Thomas Schubert, Bürgermeister in Retschow Quelle: Lennart Plottke

Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück soll ein 1,5-geschossiges Gebäude entstehen, das an den Stil der alten Schule angelehnt ist. „Im Erdgeschoss findet der ,Pflegedienst Ostsee’ Platz, im Obergeschoss sind etwa fünf Wohnungen geplant“, blickt Schubert voraus. „Das ist aber nur der erste Teil. In einem zweiten Schritt soll es relativ zeitnah einen Anbau für weitere zwölf Wohnungen geben.“

Abriss hat sich ein weiteres Mal hinausgezögert

In den vergangenen Tagen hatte sich der geplante Baustart noch einmal hinausgezögert. „Zum einen hatte das witterungsbedingte Gründe“, erklärt der Bürgermeister. „Andererseits gab es auch mit Blick auf zu fällende Bäume einige Konflikte – die sind jetzt aber offenbar ausgeräumt.“ Denn nach Rücksprache mit dem Bauherrn sollen die Abrissarbeiten in der kommenden Woche beginnen: „Das alte Gebäude ist entkernt, ein Bauzaun um das Grundstück ist aufgestellt, Technik steht bereit – es ist alles vorbereitet.“

Im nächsten Schritt müsse geklärt werden, ob es in der Gemeinde überhaupt einen Bedarf an altersgerechten Wohnungen gibt, sagt Thomas Schubert: „Wir wollen unsere Bürger gern bevorzugt behandeln, denn es haben sich bereits einige Interessenten aus Nachbargemeinden gemeldet.“ Das Projekt liege ihm sehr am Herzen, macht Schubert deutlich: „Ich möchte, dass die Menschen hier bei uns mit ihrem sozialen Umfeld alt werden können, ohne große Belastungen durch ein eigenes Grundstück.“

Interessierte Senioren können sich bei der Gemeinde melden

Dabei gestalte sich die Akquise derzeit schwierig: „Im Normalfall hätten wir mit unseren Senioren bei den regelmäßigen Mittwoch-Treffs ins Gespräch kommen können. Aber die finden ja gerade nicht statt.“ Deshalb ermutige er potenzielle Interessenten, aktiv auf die Gemeindeverwaltung zuzukommen, so Schubert.

Konkreter Entwurf: So soll das neue Haus für altersgerechtes Wohnen in Retschow aussehen. Quelle: Malchow/Hoffmann GbR

In direkter Nachbarschaft zum altersgerechten Wohnen entsteht an der Kita „Feldmäuse“ nach dem Abriss eines Gebäudeteils an gleicher Stelle der neue Anbau. „Da kommen wir leider gerade gar nicht vorwärts“, bedauert Thomas Schubert. „Fenster und Türen konnten witterungsbedingt nicht eingebaut werden – da hängt vieles dran.“ So seien in der Folge noch keine Installationsarbeiten möglich: „Es wird schwierig, den Zeitplan einzuhalten – eigentlich sollten die Arbeiten Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.“

Mit Blick auf den Kita-Anbau sei man bei den aktuellen Haushaltsplanungen „eher vorsichtig herangegangen“, erklärt Schubert: „Neben weiteren 100 000 Euro, die für diese Maßnahme bereitgestellt werden, soll es erstmal nur kleinere Anschaffungen geben – etwa einen neuen Radlader für den Bauhof, der 20 000 Euro kostet, oder eine kleine Seilbahn, Sitzgelegenheiten und Fahrradständer für den Spielplatz im Wohngebiet zwischen Fulgenweg und Fulgengrund.“ Die hierfür vorgesehen 10 000 Euro könnten sich jedoch noch verringern: „Wenn wir die beantragten Fördermittel bekommen.“

Geh- und Radweg an der Doberaner Straße in Planung

Darüber hinaus sei in den Haushalt auch Geld für eine Neufassung des Flächennutzungsplanes eingestellt, sagt Retschows Bürgermeister: „Der wurde bereits Anfang der 1990er Jahre aufgestellt und zuletzt 1998 angefasst – ich hätte da schon ein paar Ideen.“ So soll es künftig einen straßenbegleitenden Geh- und Radweg an der Doberaner Straße zwischen Feuerwehr und Sportplatz geben: „Einen entsprechenden Fördermittelantrag habe ich bereits rausgeschickt. Es sind aber noch ein paar Zuarbeiten notwendig.“

Zudem könnte es noch weitere Wohnbebauungen geben, so Schubert: „Da müssen wir aber erstmal die Abfrage bei der Raumordnung abwarten, inwieweit wir überhaupt noch wachsen dürfen.“ Eines der nächsten größeren Projekte: „Vor einigen Jahren musste der Bauhof seinen Platz hinter der alten Schule räumen“, erklärt Thomas Schubert. „Aktuell ist er in einer früheren Kfz-Werkstatt hinter dem Friedhof untergebracht. Ziel ist es, in ein, zwei Jahren einen neuen Standort zu finden.“

Die Gemeinde Retschow habe zum ersten Mal einen Doppel-Haushalt für die Jahre 2021/22 aufgestellt, macht der Bürgermeister deutlich: „Wenn das Papier wie vorgesehen zum 1. März rechtskräftig wird, bin ich sehr zufrieden. Dann können wir anfangen zu arbeiten.“

Von Lennart Plottke