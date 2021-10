Wittenbeck

Die Sanierung der Bushäuschen in Wittenbeck wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Zunächst sollen alle Haltestellen in der Gemeinde behindertengerecht ausgebaut werden. Nach Angaben von Thomas Zietz, dem Vorsitzenden des Bauausschusses, sei das bei den beiden am Zeltplatz noch nicht der Fall. Die Haltestellen in Hinter Bollhagen und an der Gaststätte „Nasse Ecke“ entsprächen hinsichtlich Länge und Höhe bereits den Anforderungen. Dort gibt es auch bereits ein Profil für sehbehinderte Menschen.

Wenn alle Haltestellen entsprechend ausgebaut sind, sind die Wartehäuschen dran. „Dann kommen alle sechs neu“, sagt Thomas Zietz. „Wir wollen alle zusammen als eine Fördermaßnahme ausschreiben.“ Anschließend sollen sie dann nach und nach gebaut werden.

„Uns ist bewusst, dass die Zeit drängt“, sagt der Ausschussvorsitzende. „Mehrere Winter überstehen sie nicht mehr.“

Häuschen stehen seit 20 Jahren

Bei drei der insgesamt sechs Buswartehäuschen ist der Balken morsch, der auf dem Mauerwerk aufliegt. Das Holz wird durch Spritzwasser zunehmend geschädigt und verfällt. Am stärksten betroffen ist das Häuschen am Sportplatz, denn es ist komplett aus Holz. Die Bushaltestellenhäuschen stehen seit zwanzig Jahren.

Bis 2022 müssen laut Personenbeförderungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland alle Haltestellen barrierefrei sein.

Von Cora Meyer