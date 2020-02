Hinter Bollhagen

Die Gemeinde Wittenbeck kann einen Haken auf ihrer Vorhabenliste machen. Die Baustelle in der Hofstraße in Hinter Bollhagen ist so gut wie abgeschlossen. Damit sind alle Straßen in der Gemeinde saniert. „Die Abnahme der Fahrbahn ist bereits erfolgt“, sagt Carmen Bagniewski vom Bauamt des Amtes Bad Doberan-Land. Im Zuge der Maßnahme ging es auch um die Leitungen im Erdboden. Dieser Teil des Vorhabens hielt die Bauarbeiter auf. „Wir hatten Schwierigkeiten mit vorhandenen Leitungen“, sagt Carmen Bagniewski. So hätten etwa Gas- und Schmutzwasserleitungen umverlegt werden müssen. „Die Trinkwasserleitungen mussten erneuert werden“, sagt die Bauamtsmitarbeiterin. Spätestens in der kommenden Woche will das Amt sie offiziell abnehmen. „Wir kontrollieren beispielsweise, ob die Schieber richtig schließen.“

Neue Regenwasserleitungen verlegt

Ganz neu verlegt wurde eine Regenentwässerung. Die Rohre reichen einen Meter auf die beiden angrenzenden Grundstücke. Ob die Anwohner sich daran anschließen lassen, müssten sie selbst entscheiden, sagt Carmen Bagniewski. „Insgesamt waren wir circa sechs Wochen im Verzug.“ Am 26. August waren die ersten Baumaschinen angerückt. Ein weiterer Grund für die Verspätung war ihren Angaben zufolge das Wetter: „Es hat auch viel geregnet, das ist natürlich für Tiefbauarbeiten und Erdarbeiten generell schwierig.“

Die neue Straße ist eine Sackgasse ohne Wendehammer. „Das war auch nie anders geplant. Der bisherige Weg ging auch nicht durch bis zur Fahrbahn“, sagt die Bauamtsmitarbeiterin. Zudem hätte es für einen Anschluss der Hofstraße an die Landesstraße 12 keine Veranlassung gegeben. „Es ging ja nur um die Erschließung der beiden Grundstücke.“ Wenn die Hofstraße an die L12 herangeführt worden wäre, hätte man ja auch den Radweg queren müssen. „Das ist nicht verhältnismäßig“. Es sei nur um die Asphaltierung des bisherigen Weges gegangen, „um eine Verbesserung des vorherigen Zustandes.“

Bauarbeiten teurer als geplant

Die Gemeinde hatte für die Arbeiten an dem etwa 190 Meter langen Weg Fördermittel beantragt. Bewilligt wurden an die 136 000 Euro. Zwischenzeitlich hatten sich allerdings die Baukosten massiv erhöht. „Das Vorhaben sei nach Angaben des Bürgermeisters Ulf Stübs letztendlich 117 000 Euro teurer geworden als geplant. „Gestiegene Baukosten sind leider heutzutage an der Tagesordnung. Die Firmen haben alle genug zu tun.“

Um die Mehrkosten tragen zu können, hatten die Wittenbecker Gemeindevertreter im Juli einen Nachtragshaushalt beschließen müssen. Zum einen sei es nötig gewesen, für die Fördermittel in Vorkasse zu gehen, sagt der Bürgermeister. Das bedeutet, die Gemeinde muss die Baukosten zunächst selber tragen und erhält die Fördermittel nach Abschluss der Maßnahme zurück. Letztendlich sind die Arbeiten nach Angaben von Bürgermeister Ulf Stübs noch einmal teurer geworden.

Straßenlaternen bleiben dunkel

Ganz abgeschlossen ist der Bau aber noch nicht, „in der Dorfstraße funktioniert die Straßenbeleuchtung seit fünf Wochen nicht“, sagt der Bürgermeister. Möglicherweise gebe es einen Zusammenhang. Es sei möglich, dass bei den Erdarbeiten an der Hofstraße ein Kabel beschädigt wurde. Die Schuldfrage sei jedoch noch nicht geklärt. Sobald das der Fall sei, könnte die Beleuchtung repariert werden. „Die Anwohner sind ungehalten, das kann ich verstehen.“ Ungeduldig sind die Wittenbecker auch, was kaputte Straßen und Wege angeht, die vom Starkregen ausgespült wurden. Hier beruhigt Ulf Stübs: „Die Reparaturmaßnahmen sind vergeben, es sollte demnächst losgehen.“

Von Cora Meyer