Wittenbeck will den Ostseeküstenradfernweg in ihrem Gebiet ausbauen. Dafür hofft die Gemeinde auf Fördermittel vom Land. Im Haushalt 2020/21 sind erstmals vier Millionen Euro für das „Erhaltungsprogramm Radfernwege“ aufgenommen worden. „Sie sollen zur Verbesserung von selbstständigen Radfernwegen in kommunaler Baulast – die nicht auf der Straße oder straßenbegleitend verlaufen – eingesetzt werden“, teilt das Verkehrsministerium mit.

In einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ministeriums, der Landkreise, des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern und des ADFC sei besprochen worden die Gelder zunächst vorrangig für den Ostseeküstenradfernweg und den Radfernweg Berlin-Kopenhagen einzusetzen, teilt Landkreissprecher Michael Fengler mit.

Der Landkreis Rostock habe daher seine Kommunen aufgefordert, mitzuteilen, wo Bedarf besteht. Bis Mitte Januar meldeten diese ihre Wünsche an. Nach Angaben von Dirk Stübs, Bürgermeister von Wittenbeck, will die Gemeinde den Radweg auf einer Länge von 700 Metern in Richtung Kühlungsborn und 1200 Metern in Richtung Heiligendamm instand setzen.

Finanzielle Unterstützung gibt es vom Land beispielsweise für das Beschneiden von Bäumen, die Reparatur der Deckschicht und das Ausbessern der Bankette. Die Förderung kann bis zu 100 Prozent betragen. Neubauten werden allerdings nicht gefördert. Wie viel Geld die Wittenbecker tatsächlich bekommen, steht noch nicht fest. „Umsetzung des Erhaltungsprogrammes und die Berücksichtigung der gemeldeten Maßnahmen sind noch abschließend zu beraten“, sagt Michael Fengler. Auch der Landkreis Rostock wolle seine Kommunen ab dem Haushalt 2021/2022 bei der Erhaltung der touristischen Radwege unterstützen. „Hierzu ist eine entsprechende Förderrichtlinie in Vorbereitung.“

Im Zuge der Arbeiten am Radweg wollen die Wittenbecker nach Angaben des Bürgermeisters auch gleich den Strandzugang ausbauen. „Künftig soll er für Rettungsfahrzeuge befahrbar sein.“

Durch den Landkreis Rostock verlaufen drei der Europäischen Radfernwege: Ostseeküstenradfernweg, Berlin-Kopenhagen und Hamburg-Rügen mit insgesamt etwa 229, 2 Kilometern Streckenlänge. Der Ostseeküstenradfernweg verläuft in Deutschland von Flensburg ( Schleswig-Holstein) bis nach Ahlbeck auf Usedom. Er führt durch mehrere Länder rund um die Ostsee.

