„Neue Dorfmitte“ - Gemeindesitzung in Satow: So sollen freie Flächen in Hohen Luckow neu gestaltet werden

Wohnen, stilles Gewerbe und landwirtschaftliche Nebennutzung sollen die „Neue Dorfmitte“ von Hohen Luckow ausmachen. Dafür soll ein Areal an der Bützower Straße neu gestaltet werden. Zudem beschlossen die Gemeindevertreter weitere Schritte für ein Nahversorgungszentrum in Satow und eine Fotovoltaikanlage in Lüningshagen.