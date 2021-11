Steffenshagen

Die Jugendlichen in Steffenshagen wünschen sich einen Treffpunkt. Dafür wäre beispielsweise die „Alte Schule“ in der Kröpeliner Straße gut geeignet. Das Gebäude gehört der Gemeinde. Hier finden Veranstaltungen und Versammlungen statt und auch die Strickgruppe „Wollmäuse“ trifft sich dort. „Ein paar Kinder aus dem Ort sind auf mich zugekommen und haben gefragt, in welcher Form sie die Räume nutzen können“, sagt Bürgermeister Georg Endmann.

Jugendtreff braucht Betreuungsperson

Vor Jahren habe es in Steffenshagen schon mal ein solches Angebot gegeben. Das musste jedoch wieder eingestellt werden. „Das ging vier Wochen gut und dann nicht mehr“, sagt Georg Endmann. Es habe sich herausgestellt, dass für einen Jugendtreff eine Betreuungsperson nötig sei, sagt der Bürgermeister. Allerdings kann die Gemeinde es sich nicht leisten, dafür jemand einzustellen. Sie ist also auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Von den Eltern habe sich bisher niemand dafür bereit erklärt. Der Bedarf sei allerdings da. „Außer in den große Städten wie Bad Doberan gibt es hier in der Region kaum etwas“, sagt Georg Endmann „Wir suchen nach Möglichkeiten, in welcher Form was möglich ist.“

Sitzung beginnt mit Einwohnerfragezeit

Darüber wollen die Gemeindevertreter auf ihrer nächsten Sitzung beraten. Sie beginnt am Montag, dem 22. November, um 19 Uhr in der „Alten Schule“. Außerdem sprechen die Gemeindevertreter über die Obstarche und über eine Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung sind die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020. Die öffentliche Sitzung beginnt mit einer Einwohnerfragezeit, in der die Bürgerinnen und Bürger sich zu Wort melden dürfen. Zudem wird der Bürgermeister einen Bericht über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde berichten. Zur Kontaktnachverfolgung müssen sich Besucher in eine Liste eintragen.

Von Cora Meyer