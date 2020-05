Parkentin

Die Änderung des Flächennutzungsplanes steht auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung Bartenshagen-Parkentin, die am Montag, 18. Mai, um 19 Uhr in der Sporthalle in Parkentin zusammenkommt. Unter anderem soll in diesem eine Fläche für Fotovoltaikanlagen ausgewiesen werden. Zudem ist die Ausweisung einer Sonderbaufläche für Sportanlagen und einer Grünfläche mit der Bestimmung Sportplatz in Parkentin vorgesehen. Weiterhin mache die Entwicklung der Gemeinde der letzten 20 Jahre Anpassungen notwendig, heißt es in der Beschlussvorlage.

Auf der Tagesordnung steht außerdem die Beratung und Entscheidung über Änderungen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde sowie die Beauftragung einer Firma für den Austausch des Fallschutzsandes auf dem Spielplatz am Heckenweg. Die Jahreshauptinspektion hatte ergeben, dass die Sicherheit bei der Fallschutzfläche der Spielgerätekombination nicht mehr gegeben sei.

Von Anja Levien