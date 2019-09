Entschädigung fürs Ehrenamt: Gemeindevertreter von Carinerland verzichten auf Geld

Hunderte Besucher haben sich am Sonnabend das Gut Vorder Bollhagen angeschaut, Ziegen gefüttert, in einen Bienenstock geschaut, Ställe besichtigt. Seit 2004 ist das Gut ein Bio-Hof, vermarktet direkt und beliefert sogar ein Berliner Luxushotel. Doch in die Zukunft muss weiter investiert werden.