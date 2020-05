Krempin

Die Gemeindevertreter von Carinerland kommen am Mittwoch, 27. Mai, im Gemeindehaus in Krempin zur nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht ab 19 Uhr unter anderem die Satzung über den Bebauungsplan Nr 2. Dieser umfasst das ehemalige Gelände des Kreisbetriebs für Landtechnik in Ravensberg. Aus dem ehemaligen Betriebsgelände soll ein Mischgebiet für Wohnen und Gewerbe werden.

Zudem beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit verschiedenen Bauvoranfragen sowie mit der Vergabe eines Auftrags zur Aufstellung von zusätzlichen Straßenlaternen in Kamin.

Von Anja Levien