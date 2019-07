Steffenshagen

Der heiß ersehnte Radweg zwischen Steffenshagen und Wittenbeck könnte leichter entstehen, als bisher angenommen. Es habe sich herausgestellt, sagte Bürgermeister Georg Endmann, dass vermutlich der Kreis für den Bau zuständig sei. „Es handelt sich um ein Straßenbauprojekt von 1991/1992. Lastbauträger war der Kreis.“ Das gelte auch außerorts. „Das heißt, der Kreis wäre zuständig.“ Allerdings sei der Radweg in der Förderperiode bis 2020 nicht vorgesehen. „Wir müssen klären, ob wir ab 2021 in die Prioritätenliste aufgenommen werden – und dann, ob wir oder der Kreis den Bau beauftragen.“

Die Gemeinde Steffenshagen könne sich das eigentlich nicht leisten. „Allein die Projektierung für den einen Kilometer würde 30 000 bis 40 000 Euro kosten. „Und wenn du keine Fördermittel bekommst, ist das Geld in den Wind geblasen.“

Die neu gewählte Gemeindevertreterin Angela Langer bedauerte, dass sich das Vorhaben schon so lange hinziehe. „Zumal auch viele Schulkinder betroffen sind.“ Georg Endmann verwies darauf, dass übergangsweise der Tannenweg genutzt werden könne. „Die Gemeinde bemüht sich, ihn begehbar zu halten.“

Kritik an Kosten für Feuerwehrfest

Mit dem Thema „ Radweg“ kamen die Gemeindevertreter in ihrer ersten Sitzung nach der Wahl gleich zur Sache – und zum Finanziellen. „Wir wollen gemeinsam mit den Gemeinden Wittenbeck, Hohenfelde, Admannshagen-Bargeshagen und Reddelich einen Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021“, sagte Georg Endmann. „Dazu müssen wir uns im September mal Gedanken machen, was – außer der Pflichtaufgaben – wir machen können.“ Der Vorteil, einen Haushaltsplan für zwei Jahre aufzustellen, sei, dass die Gemeinde im zweiten Jahr bereits ab dem 1. Januar voll handlungsfähig wäre und nicht warten müsste, bis der Haushalt verabschiedet sei. Georg Endmann machte auch gleich einen Vorschlag: „Wir müssen den finanziellen Aufwand für die Feuerwehr senken.“ In der letzten Zeit hätten Kleidung und ein neues Fahrzeug angeschafft werden müssen. Das habe den Haushalt belastet. In die Kritik geriet Wehrführer Martin Rödel, ebenfalls Gemeindevertreter, aber auch wegen der geplanten Feier zum 120. Jubiläum der Wehr im August. Dafür waren insgesamt 7500 Euro vorgesehen, davon 4687,41 Euro für das Mieten eines Zeltes inklusive Möblierung, Bühne und Beleuchtung. Der AfD-Abgeordnete in der Gemeindevertretung, Joachim Glaser, hielt das für unverhältnismäßig. „Das Geld wird in der Gemeinde anderswo gebraucht.“

Bürgermeister Georg Endmann gab ihm teilweise recht. „Wir haben alle geschluckt, als wir die Summe gehört haben.“ Man habe sich dann aber für die Investition entschieden, weil im Rahmen der Feier auch der Amtsausscheid der Feuerwehren in Steffenshagen stattfinden soll. Am Ende entschied die Gemeindevertretung, dass die Feuerwehr das Zelt mieten darf. „Hoffen wir mal, dass es dann auch voll wird“, sagte der Bürgermeister.

Ausschüsse wurden besetzt

Zu Beginn der Sitzung in der Alten Schule stimmten die Gemeindevertreter auch über die Besetzung der Ausschüsse ab. Der Finanzausschuss besteht aus Andreas Hoffmann (Einzelkandidat), Angela Langer (Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr Steffenshagen) und Joachim Glaser ( AfD). Joachim Glaser bewarb sich ebenfalls erfolgreich um einen Sitz im Bauausschuss. Dort sind auch, wie schon in der vergangenen Legislaturperiode, Bürgermeister Georg Endmann (Wählergruppe Freiwillige Feuerwehr Steffenshagen) und der CDU-Mann Hermann Schäfer vertreten.

Schäfer wurde auch zum ersten Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt, zweiter Stellvertreter ist Andreas Hoffmann.

Die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung fand ohne die gewählten Thomas Uplegger und Michael Ziemens statt, die beide verhindert waren.

Cora Meyer