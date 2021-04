Gemeindevertretung Wittenbeck ebnet Weg für Golf-Resort

Wittenbeck

Die Realisierung des geplanten Adlon Golf und Country Club in Wittenbeck rückt näher. Die Gemeindevertretung entschied am Dienstagabend über zwei Anträge des Investors Werner Gallas, Geschäftsführer der Golf und Hotelresort Wittenbeck GmbH (GHW). Ein wichtiger Meilenstein für das Projekt. „Jetzt können die Mitarbeiter im Landkreis den Vorgang abarbeiten“, sagt Werner Gallas. Er geht davon aus, dass er innerhalb der nächsten vier Wochen den Bauschein hat – für beide Vorhaben.

Es geht zum einen um den Wohncontainer, in dem das Clubhaus untergebracht wurde. Er bleibt zunächst an gewohnter Stelle am Rande des Platzes stehen. Geplant ist aber, ein neues wesentlich größeres Clubhaus zu bauen. Außerdem will Werner Gallas vier weitere Gebäude mit insgesamt 72 Ferienwohnungen errichten lassen. Hier hatte sich in den vergangenen Wochen ergeben, dass die Lichtschächte in die Grundflächenzahl mit einberechnet werden mussten. Dadurch wurde die zulässige Grundflächenzahl leicht überschritten. Dafür bedurfte es der Zustimmung durch die Gemeindevertreter.

In dem Resort soll es einen Wellness- und einen Fitnessbereich, eine Weinhandlung, ein Restaurant und Tagungsräume geben. Es liegt zwar direkt am Golfplatz, soll aber auch für Gäste offen sein, die mit diesem Sport nichts anfangen können.

Werner Gallas will so schnell wie möglich mit dem Bau beginnen. „Ich weiß noch nicht, ob wir dieses Jahr anfangen können“, sagt er. Man müsse abwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt.“

Von Cora Meyer