Gemeinsamkeit bei Rotkohl und Klößen

Bad Doberan

„Den großen Löffel für das Tiramisu habe ich mir schon zurecht gelegt“, sagt Andreas Schmitz und lacht. Da hat sich der Mitarbeiter im „ Treffpunkt Suppenküche“ aber zu früh gefreut: „Heute wird nicht genascht“, stellt Leiterin Barbara Niehaus augenzwinkernd klar. „Der Nachtisch ist für unsere Gäste.“ Und das dürften am Heiligabend im Gemeindehaus der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde eine ganze Menge sein. „Die Räume sind voll“, sagt Schmitz. „Aber genau so wollen wir es ja haben.“

„Wir haben wochentags immer auf. Bei uns ist jeder willkommen – nicht nur zu Weihnachten.“ Barbara Niehaus, Leiterin „Treffpunkt Suppenküche“ Quelle: Karsten Lehmann

Mit etwa 50 bis 60 Besuchern rechne sie zwischen 11 und 1 Uhr, sagt Barbara Niehaus: „Und den Menschen gefällt es offenbar – viele bleiben lange sitzen.“ Dabei dürfen sich die Frauen und Männer, Mädchen und Jungen zum Fest über ein köstliches „Drei-Gänge-Menü“ freuen: „Es gibt Lauchcreme-Suppe, danach Hackbraten, Rotkohl und Klöße und zum Abschluss eben Tiramisu“, zählt Schmitz auf. Das Besondere: Das Fleisch wird halal zubereitet – „um möglichst viele Menschen zu uns einladen zu können“, erklärt Niehaus.

Weihnachtliche Atmosphäre wie im Restaurant

Und: „Unsere Gäste werden wie in einem Restaurant bedient“, betont Andreas Schmitz. „Darauf legen wir Wert.“ Seit 8 Uhr wuseln fünf Helfer in der Küche und im Gastraum, haben die Tische geschmückt, Kerzen brennen. „Die Leute sollen es schön haben – einige kommen nur an Heiligabend zu uns, suchen Gemeinsamkeit, wollen miteinander ins Gespräch kommen.“ Eine von ihnen ist Marlis Breuer: „Gerade heute fällt das Alleinsein besonders schwer“, sagt die 72-jährige Doberanerin. „Mein Mann lebt nicht mehr, die Kinder sind weit weg – ich bin froh, dass ich wenigstens für ein paar Stunden Gesellschaft habe.“

Liebevoll: Alle Tische im Treffpunkt sind weihnachtlich geschmückt. Quelle: Lennart Plottke

Neben dem großen Festessen gibt es vor allem für Kinder noch einen weiteren Grund zur Freude. Denn auf einem Tisch im Flur des Hauses stapeln sich Hunderte bunte Päckchen – liebevoll eingepackt und beschriftet mit „Für Jungen“ oder „Für Mädchen“ sowie ganz unterschiedlichen ­Altershinweisen. „Das ist schon seit vielen Jahren eine schöne Tradition“, erklärt Barbara Niehaus. „Die Pakete kommen von einer katholischen Kirchgemeinde aus Bonn – den Kontakt hat ein früheres Doberaner Gemeindemitglied hergestellt.“

Viele Gäste geben Herzlichkeit zurück

Vier riesige, prall gefüllte Umzugskartons wurden allein in diesem Jahr von Bonner Kommunionskindern in die Münsterstadt geschickt: „Das ist phänomenal – eine großartige Sache gerade zu Weihnachten.“ Apropos: „Vor Kurzem ist ein kleines Mädchen mit einer Tüte zu mir gekommen, in der ein selbst gebackener Keks war“, sagt Andreas Schmitz. „Andere Kinder malen für uns Bilder – es kommt so viel Dankbarkeit zurück.“ Hat auch Barbara Niehaus festgestellt: „Ein Ehepaar, das uns regelmäßig besucht, hat am 23. Dezember kleine Geschenke mitgebracht – eine tolle Geste.“

Schöne Tradition: Bonner Kommunionskinder haben wieder Hunderte Päckchen in die Münsterstadt geschickt. Quelle: Lennart Plottke

Deshalb fühle sich das weihnachtliche Engagement in der Suppenküche für ihn auch nicht wie ein Job an, betont Schmitz: „Wie viele Menschen müssen heute arbeiten und haben dabei nicht so viel Spaß – für uns ist das hier eher ein gemeinsames Feiern.“ Gegen 14 Uhr wird die Tür des Gemeindehauses dann aber doch zu gemacht – den „Rest“ des heiligen Abends verbringen die fleißigen Helfer dann zu Hause im Kreise ihrer Familien.

Doch schon am nächsten Tag stehen sie wieder für ihre Gäste bereit. „Wir haben wochentags immer auf“, macht Barbara Niehaus deutlich. „Bei uns ist jeder willkommen – nicht nur zu Weihnachten.“

Von Lennart Plottke