Das Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn hat beim Tag der offenen Tür einen Einblick in seine Arbeit gegeben. Gäste konnten sich über die Forschungen in der mittleren Atmosphäre informieren und sich die Instrumente anschauen, mit denen die Wissenschaftler Daten aus einer Höhe zwischen 10 und 120 Kilometer sammeln.