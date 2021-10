Bad Doberan

Glück gehabt! Der Herbst zeigte sich am Samstagabend mit trockenem Wetter bei milderen Temperaturen von der besten Seite. Das wiederum sorgte dafür, dass Bad Doberaner und Gäste aus dem Umland am Abend in Scharen in die Doberaner City strömten, um die Genuss- und Shoppingnacht mit Livemusik an mehreren Freiluftstandorten und mit Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr mitzuerleben.

Das Event lebt vom Mitmachen

„Ich bin beeindruckt von der starken Resonanz. Das gilt für alle, die mitmachen ebenso wie für die Besucher“, freute sich Mario Derer, Chef der Tourist-Information Bad Doberan und ergänzte: „Solch eine Veranstaltung, die hauptsächlich darauf abzielt, die Innenstadt zu beleben, kann nur gelingen, wenn viele mitwirken. Und das ist gelungen, weil Einzelhändler, Gastronomen und Vereine trotz aller Kurzfristigkeit der Organisation mit von der Partie sind.“

Gutes Wetter eingeplant

Das von der Stadt Bad Doberan erstellte Konzept setzte mit Livedarbietungen, die nur im Freien stattfinden konnten, von vornherein auf gutes Wetter. Auf Lesungen, Vorträge und Gesprächsrunden in Räumen, wie sonst bei der beliebten Doberaner Kulturnacht üblich, wurde bewusst verzichtet. „Dann hätten wir jeden Gast mit seinen Daten erfassen müssen. Auch hätte man die Zahl der Besucher solcher Angebote wegen der Abstandsregeln stark reduzieren müssen“, argumentiert Derer.

Um das Publikum nicht nur an einem Punkt zu konzentrieren, sondern den Gästestrom etwas zu entzerren, spielten Livebands an verschiedenen Standorten der Stadt. So spielten die „Mönchguter Fischköpp“ maritime Folklore und Oldies auf dem Platz vor dem Stadtmuseum, im Innenhof des Rathauses präsentierte die Rostocker Band „Jackbeat“ Oldies aus den 1960er Jahren und vor der gerade erst neu eröffneten Touristinformation an der Mollistraße versammelte „Bad Penny“ mit Irish Folk die Besucher um sich. Da war es mit dem Entzerren nicht ganz einfach, aber deshalb fanden diese Auftritte auch im Freien statt. „Wir haben unser Konzept im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt abgestimmt“, berichtete Derer.

Zur Galerie Die Genuss- und Shoppingnacht, die statt der Kulturnacht 2021 stattfand, stieß am Sonnabend bei den Bad Doberanern auf große Resonanz. An mehreren Stellen spielten Livebands. Läden blieben bis 22 Uhr offen.

Werbung für den Einzelhandel

Eingekauft wurde natürlich auch. Läden, die sonst samstags schon am Nachmittag schließen, hatten länger geöffnet, in der Hoffnung, vom organisierten späten Besucherstrom zu profitieren. Dazu gehörte auch der „Zickenstall“ von Sandra Boock. „Natürlich mache ich mit. Solche Veranstaltungen sind wichtig, weil sie uns Kunden in die Innenstadt bringen und weil es auch Werbung für den Einzelhandel in der City ist“, erklärte die Inhaberin.

Ähnlich äußerte sich Detlef Wegner, der seinen Kaufmannsladen am Markt nicht wie sonst um 16 Uhr schloss, sondern länger geöffnet hielt. „Die Bad Doberaner freuen sich nach der langen Pause darauf. Sie kommen mal wieder raus und kriegen etwas geboten. Deshalb unterstützen wir die Veranstaltung gern“, sagte der Einzelhändler. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass der Markt als zentraler Platz der Stadt bei solch einer Gelegenheit noch besser genutzt würde. „Da kann man mehr draus machen. Auch hier hätte sich eine Liveband gut gemacht“, meinte Wegner.

Brit Diederich von der Fischräucherei Albatros bot frisch geräucherten Fisch auf dem Marktplatz an. Quelle: Rolf Barkhorn

Immerhin wurden die beiden Verkaufsstände auf dem Markt gut angenommen. An einem bot Brit Diederich unter anderem frisch geräucherten Fisch an. „Wir haben die Gelegenheit sehr gern wahrgenommen, uns hier zu präsentieren. In der jüngsten Vergangenheit gab es nicht viele solcher Möglichkeiten“, sagte die Händlerin der Fischräucherei Albatros aus dem Kröpeliner Ortsteil Brusow.

Über Mangel an Kundschaft und gutem Umsatz konnte sich auch Claudia Timm nicht beklagen, und das, obwohl ihr Schuhhaus Boock nicht an belebter Straße, sondern am etwas ruhigeren Kamp liegt. „Ich staune auch über den Andrang heute. Es macht richtig Spaß. Und ich finde es gut, dass die Bad Doberaner Einzelhändler sich so gut beteiligen“, sagte die Inhaberin. Auch sie hält Veranstaltungen wie die Genuss- und Shoppingnacht als Werbung für den innerstädtischen Handel für „sehr wichtig.“

Auch bei Mia-Fee, Inken und Antonia klingelte am Samstagabend die Kasse. Die drei Schülerinnen vom Friderico Francisceum boten den Passanten an ihrem Stand in der Mollistraße Kürbissuppe und selbst gebackenen Kuchen an und nahmen als Gegenleistung gern Spenden für die Finanzierung ihres Abi-Balls an.

Von Rolf Barkhorn