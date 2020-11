Kühlungsborn

Ein brutal ermordeter Fotograf, in dessen Haus es spukt, oder ein versteckter intergalaktischer Raumcontainer, den man über Lichtsignale von Aliens orten kann – all das lauert versteckt in Kühlungsborn. Zumindest, wenn man die Fantasie und das technische Geschicks des Geocachers „Subetha“ hat. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich der Hamburger Detlef M., der seinen Zweitwohnsitz in Kühlungsborn hat. Der gelernte Techniker, der als Technischer Redakteur arbeitet, hat vor knapp zehn Jahren das Geocaching für sich entdeckt. Subetha haben es vor allem raffinierte Caches angetan, bei denen erst durch einen physikalisch-technologischen Trick die gesuchten Koordinaten enthüllt werden.

Das ist Geocaching Geocaching ist so etwas wie eine moderne Schnitzeljagd. Man startet mit gewissen Informationen und muss daraus enträtseln, an welchen geografischen Koordinaten ein sogenannter Cache versteckt ist. Der Cache ist mindestens eine Dose mit einem Logbuch, in das die Finder sich eintragen können. Es gibt jedoch auch sehr aufwendige Caches und Multicaches über mehrere Stationen. Geocacher können hauptsächlich über zwei Internetseiten starten: geocaching.com und opencaching.de. Dabei ist das kommerziell betriebene geocaching.com die größere Webseite, sie legt auch strengere Regeln an. Bevor hier ein Cache veröffentlicht wird, wird er hinsichtlich einer Reihe von Regeln geprüft, die zum Beispiel dafür sorgen, dass es genügend Abstand zwischen einzelnen Caches gibt oder Umweltschutz und Privatsphäre von Anliegern nicht beeinträchtigt werden. Die Webseite opencaching.de mit Schwerpunkt auf Caches in deutschsprachigen Ländern ist dagegen offen, hier kann jeder direkt Caches einstellen.

Insgesamt liegen ein paar Dutzend Geocaches rund um Kühlungsborn, Heiligendamm und Bad Doberan versteckt. Das sind viel weniger als zum Beispiel in Großstädten wie Hamburg, obwohl es mit den vielen Urlaubern eine eifrige Suchgemeinde an der Ostsee gibt. Als Grund dafür nennt Subetha eine Regel: Caches darf man nur in seiner Heimatzone legen, das heißt nicht zu weit von seinem Wohnort entfernt. Das soll verhindern, dass jemand in seinem Urlaubsgebiet mal schnell einen Cache legt – und der dann unbeaufsichtigt „dahingammelt“. Denn es ist durchaus eine gewisse Pflege eines Caches nötig, da sich ja im gesamten Umfeld viel ändern kann: Zäune werden gebaut, Orientierungspunkte entfernt oder verlegt. Manchmal verschwinden auch die Caches selbst oder gehen kaputt.

Muggel unerwünscht

Gefürchtet bei den Geocachern sind die Eingriffe von „Muggeln“, wie Subetha erklärt. Dieser Begriff aus dem Harry-Potter-Universum bezeichnet bei den Geocachern Menschen, die nichts über Geocaching wissen und damit auch nichts am Hut haben. Wenn sie zufällig auf einen Cache stoßen, dann zerstören sie ihn oft aus Unaufmerksamkeit oder auch böswillig oder sie entfernen ihn. Deswegen versuchen verantwortungsvolle Geocacher immer, den „Schatz“ möglichst so zu heben, dass man dabei nicht von anderen Menschen beobachtet wird. Auch andere Geocacher, die auf ihrer Jagd noch nicht so weit sind, sollen nicht zu früh davon erfahren. Das wären sonst die gefürchteten „Spoiler“, die den ganzen Ratespaß verderben. Denn darum geht es ja beim Geocachen: etwas selbst zu erraten und zu finden. Daher ist das auch eine wichtige Überlegung beim Planen eines Caches, dass der Cache ohne Zuschauer gehoben werden kann, auch wenn Geocacher natürlich gerne interessante Stellen wählen.

Mit Technikwissen und Kreativität gebastelt: So sieht das Innenleben des Geisterjäger-Caches aus. Quelle: Subetha

Generell sei Kühlungsborn eine gute Gegend zum Anlegen von Geochaches, findet Subetha. Die – natürlich sehr zahlreichen – Caches in seinem ersten Wohnort Hamburg litten unter typischen Großstadtproblemen: Man kann sie kaum je ohne Zuschauer heben und manchmal sei es ekelhaft schmutzig drumherum. Daher legt Subetha lieber Caches rund um seinen Zweitwohnsitz im Ostseebad.

Techniktricks

Wie zum Beispiel den Geisterjäger-Cache, für den er eine kleine dramatische Story drumherum erfunden hat: Auf dem letzten Bild eines ermordeten Fotografen sieht man Schauriges, seitdem spukt es an seinem ehemaligen Kühlungsborner Wohnsitz. Und wenn man eine bestimmte Fotografie von einem Fenster macht, entdeckt man auf dem bewusst verwackelten Foto etwas vorher nicht Sichtbares, das die Koordinaten des Caches verrät. Das ganze ist ein Nachtcache, funktioniert also nur im Dunkeln richtig. Natürlich will Subetha nicht „spoilern“, aber soviel sei verraten: Die Idee zu dem Techniktrick für das „Geisterfoto“ kam ihm, als er mit dem Bus fuhr.

Subetha hat in Kühlungsborn auch einen weiteren Cache gelegt, dessen amüsante Story sich um den intergalaktischen Handel mit Raumcontainern dreht. „Diese Storys kommen halt aus meiner Fantasie“, meint er dazu. Hier muss man ein „Einweisungsfeuer“ finden, das man dann mit gezielten Strahlen mit Hilfe eines Sonnenspiegels oder eines Laserpoints aktiviert. Dann bekommt man Blinksignale, die die Koordinaten des Caches verraten.

Weg vom Computer , raus in die Natur

Es werden auch noch weitere Kühlungsborner Mysterien von Subetha kommen: „Ich habe da mindestens noch zwei oder drei Sachen im Kopf.“ Allerdings sind das wieder trickreiche technische Rätsel, und daher wird es noch ein bisschen dauern, bis er ausgetüftelt hat, wie er seine Ideen am besten realisieren kann. Dieses Tüfteln macht ihm Spaß und wenn ihm dann die Finder begeisterte Kommentare ins Logbuch oder im Internet schreiben, „dann macht einen das richtig glücklich.“

Subetha, der natürlich selbst auch gern die Caches von anderen sucht, erklärt: „ Geocaching ist ein tolles Hobby gerade auch für Familien mit Kindern – so bekommt man die nämlich auch mal weg von den Computerspielen und raus in die Natur.“

Von Henrietta Hartl