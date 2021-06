Bartenshagen

Das Ortsbild von Bartenshagen erhalten, das wünschen sich die Anwohner und auch Yann-Christoph Collin. Er ist Inhaber des Dreiseithofes mit der Kerzenscheune und möchte im hinteren Areal drei Häuser mit Wohnungen bauen. „Ich möchte die Grundstruktur des Dreiseithofes erhalten. Der Blick von der Straße soll der gleiche bleiben wie bisher“, sagt er und reagiert damit auf eine Unterschriftenaktion und Aussagen von Gemeindevertretern.

Hintergrund: Im Flächennutzungsplan (F-Plan) der Gemeinde sollen zwei Flächen in Bartenshagen für Wohnbebauung eingezeichnet werden. Daraus können dann Bebauungspläne entwickelt werden, mit denen Baurecht hergestellt wird. Der Bartenshäger Jürgen Reich hatte mit einem Rundschreiben 121 Unterschriften gesammelt, mit denen sich die Unterzeichner für den Erhalt des Ortsbildes und den Schutz der Biotope aussprechen. Sie fordern die Gemeindevertretung auf, „bei der Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplanes dem Erhalt des traditionellen Ortsbildes in Bartenshagen als Reihendorf und dem Schutz der Biotope höchste Priorität einzuräumen.“ Die Gemeindevertretung ist geteilter Meinung, was eine Bebauung der Flächen angeht.

Eigentümer war zehn Jahre Gemeindevertreter

„Ich bin zehn Jahre dafür eingetreten, dass das Ortsbild erhalten bleibt“, sagt Yann-Christoph Collin, bis 2019 Gemeindevertreter in Bartenshagen-Parkentin. „Ich bin ein großer Gegner von Baugebieten, wo ein Haus neben dem anderen entsteht ohne eine sinnvolle Städteplanung.“ Das sei seines Erachtens im Stegekampring entstanden. Er ist der Meinung, dass man vorhandene Strukturen erweitern und nutzen sollte.

Den Hof an der B 105 habe er vor Kurzem geerbt. „Mein Ziel ist, dass Menschen dort zu angemessenen Preisen wohnen können. Ich möchte den Hof sinnvoll nutzen.“ Im Bauernhaus gebe es bereits fünf Wohnungen. Mit Blick auf umliegende Töpferei und Glasstudio möchte er Handwerk und Kunst in den beiden Scheunen etablieren. „Da könnte ein kleines Kunstgewerbe rein, was zur Attraktivität des ganzen Bereiches beisteuern kann.“

Wohnungen in den Scheunen möchte der Jurist nicht errichten. „Da sollte was Gewerbliches rein, weil es dicht an der Straße ist.“ Die Kerzenscheune gebe es dort seit über zehn Jahren. „Der vordere Bereich des Hofes soll öffentlich sein.“

Hinter dem Bauernhaus in Richtung Bachlauf der Stege möchte Yann-Christoph Collin gerne drei Häuser bauen. „Im hinteren Bereich standen mal Ställe, eine Scheune und ein Backhaus“, erzählt er. „Da standen also schon mal Gebäude. Die Überlegung ist, dort etwas, was sich vollkommen in den Hof einfügt, zu bauen.“ Die Häuser sollten nicht größer als das Bauernhaus werden, da der Blick auf den Dreiseithof von der Straße aus erhalten bleiben soll.

Yann-Christoph Collin: „Mein Ziel ist, dass Menschen dort zu angemessenen Preisen wohnen können. Ich möchte den Hof sinnvoll nutzen.“ Quelle: LK NWM

Der Vater dreier Kinder macht deutlich: Wenn er wollte, könnte er auf der Streuobstwiese neben dem Bauernhaus, das zwischen 1850 und 1870 erbaut wurde, direkt losbauen. Der Bereich gehöre zur Innenbereichssatzung, hier habe er Baurecht. „Aber ich will den Charakter des Hofes nicht vernichten.“ Unter Denkmalschutz stehen laut Collin die Häuser und die Mauer, nicht aber der 1,6 Hektar große Hof an sich.

Sol an der Stege bleibt erhalten

Und auch die Biotope habe er im Blick. „Ich habe mich mit der Unteren Naturschutzbehörde getroffen. Auf dem Hof gibt es ein Sol, was denen nicht bekannt war.“ Dieser Bereich mit Kopfweiden, Schilf und Fröschen sei schützenswert. „Dass das als Natur erhalten bleibt, ist selbstverständlich.“ Die im vorderen Bereich bekannten Biotope seien hausnahe Begrünung und könnten aus der Biotop-Karte des Landkreises Rostock rausgenommen werden.

In Bartenshagen wird auch die Bebauung in zweiter, dritter und vierter Reihe diskutiert. Hier hält Yann-Christoph Collin gegen, dass es bereits eine Bebauung in zweiter Reihe gebe. Zudem hätten auf der Fläche, die er entwickeln möchte, schon mal Gebäude gestanden.

Bei der Abstimmung in der Gemeindevertretung, ob die Flächen im Plan bleiben, war es zu einer Patt-Situation gekommen. Drei stimmten dafür, drei dagegen. Da es nicht mehr Ja als Nein stimmen gab, war der Antrag laut Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, Paragraf 31, nicht angenommen. Die Diskussion geht weiter. Der F-Plan geht jetzt mit den von den Gemeindevertretern beschlossenen Änderungen in die erneute Beteiligung öffentlicher Träger wie Landkreis Rostock, Zweckverband Kühlung oder Forstamt Bad Doberan. Auch Bürger können ihre Stellungnahmen abgeben.

Von Anja Levien