Geruchsbelästigung durch den Fußboden: Rethwischs Hortkindern stinkt’s

Rethwisch

Beim Eintritt in den Rethwischer Hort fällt sofort dieser merkwürdige Geruch auf. Synthetisch, vordergründig, unangenehm. „Das ist schon so, seit wir hier vor gut zwei Jahren eingezogen sind“, sagt Susanne Segeth, Leiterin der benachbarten Kindertagesstätte „Wichtelstube“. „Zuerst haben wir noch gedacht, dass das bei einem neuen Gebäude normal ist – aber das ist es offenbar nicht.“ Aktuell würde der Hausmeister der benachbarten Conventer Schule jeden Morgen alle Türen und Fenster „weit aufreißen“, um wenigstens die stickige Luft herauszulassen, so Segeth: „Leider mit mäßigem Erfolg – und diese häufige Lüftung verursacht sicher gerade jetzt im Winter für die Gemeinde höhere Heizkosten.“

„Weitere zehn Jahre halten wir diesen Zustand jedenfalls nicht mehr aus.“ Susanne Segeth, Leiterin Kita „Wichtelstube“ in Rethwisch Quelle: privat

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch hatte das Haus neben der Schule in den Jahren 2018/2019 gebaut. Seit Oktober 2019 haben in dem einstöckigen, gut 428 Quadratmeter großen Bau 66 Kinder in drei Gruppenräumen Platz. Dazu gibt es eine moderne Ausgabeküche, Büro und Sanitärräume. „Eigentlich freuen wir uns über die neuen Räumlichkeiten, die Kinder haben alles super angenommen“, macht Segeth deutlich.

Nach kurzer Zeit gesundheitliche Beeinträchtigungen

Das Problem: „Im August 2020 wurde das Amt von der Hortleitung darüber informiert, dass im Gebäude in allen Aufenthaltsräumen, die mit PVC-Belägen ausgestattet sind, eine erhebliche Geruchsbelästigung wahrzunehmen ist – die sich auch nach häufiger Lüftung nicht verringert“, erklärt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Die Nutzung der Räume ist dadurch natürlich beeinträchtigt.“ Was erschwerend hinzukommt: „Nach einem kurzen Aufenthalt in den Räumlichkeiten treten gesundheitliche Beeinträchtigungen auf“, sagt Susanne Segeth. „Kinder und auch Erzieherinnen klagen insbesondere über Kopfschmerzen und tränende Augen.“

Löcher im Boden: Ein Gutachter hat bereits mehrere Materialproben entnommen. Quelle: Lennart Plottke

Ein nach Auffassung der Gemeinde unhaltbarer Zustand. „Das geht gar nicht“, sagt Bürgermeister Hagemeister. „Wir haben umgehend mit dem Planungsbüro einen gemeinsamen Vorort-Termin vereinbart – und im Anschluss die für die Verlegung des Fußbodens zuständige Firma aufgefordert, den Mangel zu beseitigen.“ Offenbar ohne Erfolg: „Die Mängelanzeige wurde zurückgewiesen – daraufhin haben wir einen Gutachter beauftragt, der durch eine Raumluftmessung und Materialproben die Ursachen der Geruchsbelästigung klären sollte.“

Der Gutachter habe die Emissionswerte zweifelsfrei im Fußbodenaufbau festgestellt, so Hagemeister: „Dabei wird die Raumluftbelastung zwar noch als unbedenklich eingestuft – ein Mangel ist es trotzdem.“ Darüber hinaus hätten auch zusätzliche Feuchtemessungen ergeben, dass die Geruchsbelästigungen den Bodenbelagsarbeiten zuzuschreiben seien: „Eine mittelfristige Verbesserung der Situation ist nicht zu erwarten – denn die geruchlich aktiven Substanzen sind laut Experten Reaktionsprodukte, die über die Diffusion durch den Fußbodenbelag und die Randfugen ständig neu in die Raumluft getragen werden.“

Fußbodenleger lehnt Mängelbeseitigung ab

Konsequenz: „Wir müssen den PVC-Fußbodenbelag entfernen, mehrere Schichten darunter abschleifen und einen neuen Belag verlegen“, zählt Horst Hagemeister auf. „Denn die Belästigungen haben nach den Empfindungen des Hort- und Schulpersonals in der letzten Zeit sogar noch zugenommen.“ Trotz Einreichung des Gutachtens, der Feuchtemessung und den damit verbundenen Mängelanzeigen sei vom Fußbodenleger eine Mängelbeseitigung abgelehnt worden, ärgert sich Hagemeister: „Eine Frechheit – das hat für mich nichts mit Handwerker-Ehre zu tun.“

„Eine Frechheit – das hat für mich nichts mit Handwerker-Ehre zu tun.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: Plottke

Deshalb werde die Gemeinde gegen die Firma nach der Sanierung rechtliche Schritte einleiten, um sich die zunächst vorfinanzierten Sanierungskosten in Höhe von geschätzten 30 000 Euro zurückzuholen. „Ein Klageverfahren kann mehrere Jahre dauern“, macht Rethwischs Bürgermeister deutlich. „Wir müssen aber jetzt handeln.“

Hortkinder müssen vorübergehend umziehen

Während der Bodenarbeiten müssen sich Erzieher und Hortkinder in den kommenden Monaten auf einige Umstellungen und Einschränkungen gefasst machen. „Die Räumlichkeiten müssen komplett leergezogen und die Möbel eingelagert werden“, blickt Horst Hagemeister voraus. „Mit dem Amt und dem Träger haben wir vereinbart, dafür möglichst die Ferienzeit zu nutzen – das wird aber sicher etwas länger dauern.“

In dieser Zeit sollen Kinder und Erzieher vorübergehend im Freizeitzentrum am Pappelhof in Rethwisch untergebracht werden. „Wir haben geprüft, ob ein Container auf dem Schulgelände Sinn macht“, erklärt der Bürgermeister. „Aber dafür müssten wir einen Bauantrag stellen und bräuchten eine Betriebserlaubnis – das ist für maximal vier Wochen ein zu hoher Aufwand.“

Für Kita-Leiterin Susanne Segeth ist ohnehin nur eines wichtig: „Ich finde es gut, dass sich die Gemeinde jetzt dahinterklemmt – weitere zehn Jahre halten wir diesen Zustand jedenfalls nicht mehr aus.“

Von Lennart Plottke