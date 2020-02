Geschenk zur Berlinale: Kühlungsborner Maler verewigt deutschen Schauspieler

Kühlungsborn/Berlin

Ein wenig aufgeregt ist Frank Wagner schon: Bevor am 20. Februar die Berlinale offiziell eröffnet wird, geht der Maler aus Kühlungsborn bereits auf Tuchfühlung mit einem Promi: Es ist Schauspieler Thomas Thieme, dem der 53-Jährige zwei Tage vorher ein eigens angefertigtes Ölporträt übergeben wird.

Seit 2008 werden mit dem sogenannten Askania Award in der Eröffnungswoche der Berlinale Persönlichkeiten aus der Filmbranche geehrt. In diesem Jahr bekommt Schauspieler Thomas Thieme den Preis für sein Lebenswerk. Der Name geht auf jene Firma zurück, die in den 20er Jahren unter anderem Uhren, Filmkameras und Projektoren produzierte – mit Letzteren drehte Regisseur Wim Wenders bis in die 70er Jahre hinein.

Zufall sorgt für das Kunstwerk

Dass Thieme, der unter anderem in „Der Untergang“ (2004) und „Das Leben der Anderen“ (2006) zu sehen war, zu diesem Anlass ein Porträt „Made in MV“ entgegennimmt, ist jedoch eher einem Zufall geschuldet. Bei einem Kaltgetränk in einem Kühlungsborner Restaurant kommt Frank Wagner 2018 zufällig mit dem Askania-Chef Leonhard Müller ins Gespräch. „Wir haben uns gut verstanden, ich habe ihm meine Bilder gezeigt und einige Zeit später haben wir uns dann in Berlin getroffen“, erinnert sich Wagner.

Im Internet erfährt der Kühlungsborner von dem Preis, mit dem 2019 Schauspieler Fritz Wepper ausgezeichnet wird, und macht spontan ein paar Skizzen. „Die haben Leonhard Müller dann überzeugt“, sagt Wagner. Und so fertigt Wagner 2019 ein gespachteltes Ölbild für den Schauspieler an. „Es war ein Porträt in Verbindung mit einer Sequenz aus dessen erstem Film ‚Die Brücke‘ von Bernhard Vicky“, so Wagner. Wepper persönlich lernt er leider nicht kennen. „Der musste leider kurzfristig absagen“, erinnert sich Wagner.

Schauspieler wird persönlich Bild annehmen

Umso mehr freut sich der Maler aus MV auf die diesjährige Preisverleihung, bei der er Thomas Thieme das Bild persönlich übergeben wird. „Ich habe mir auch schon einige Fragen überlegt, die ich ihm stellen werde“, sagt der 53-Jährige. Für sein Porträt hat er im Internet diverse Fotos des Schauspielers gesichtet, um sich mit der Person, ihren Proportionen und Gesichtszügen vertraut zu machen. Entstanden ist ein etwas streng blickendes Porträt in gedeckten Farben.

Schauspieler Thomas Thieme auf der Bühne des Deutschen Nationaltheaters Weimar. Quelle: ZB

Dabei fand Wagner, der heute als Auftragsmaler für verschiedene Firmen arbeitet, den Weg zur Malerei eher über Umwege. 1967 wurde er in Kühlungsborn geboren, wo er auch aufwuchs. Zunächst machte er eine Ausbildung zum Maler, holte später sein Abitur am Abendgymnasium nach. „Ich wollte eigentlich Architektur studieren, aber das hat nicht so schnell geklappt“, erinnert sich Wagner. Nach einer Reise in die USA entschließt er sich, 1994 einen radikalen Schnitt zu machen, und fortan von der Kunst zu leben.

Ölbilder verkaufen sich gut

Seine Chance: Ein Frühstücksraum in einem Kühlungsborner Hotel sollte mit Landschaftsmotiven ausgemalt werden. Dafür liefert ihm sein Malerhandwerk die Grundlagen. Die Arbeit verschafft ihm zudem Kontakte. „Nebenbei habe ich schon seit der Schulzeit verschiedene Motive mit Bleistift und Ölfarbe gemalt“, erinnert er sich.

Porträt von Thomas Thieme: Maler Frank Wagner aus Kühlungbsborn übergibt das Bild am Rande der Berlinale im Rahmen des Askania-Awards an den Schauspieler Quelle: Stefanie Büssing

Obwohl Wagner Mitte der 90er eine Ausstellung in der Kühlungsborner Kunsthalle hat, bleiben die Ölbilder zunächst die Ausnahme. Einige Jahre lang fertigt er für verschiedene Firmen großformatige Wandarbeiten in Schwimmhallen und Restaurants an, bis die Auftragslage ab 2004 immer schlechter wird. Und so knüpft Wagner Kontakte zu einer Galerie in Ahrenshoop und einer in Berlin und stellt fest: Seine Ölbilder verkaufen sich gut.

Figürlich trifft abstrakt

Dabei sind Motiven, Farbigkeit und Formaten kaum Grenzen gesetzt. Besonders am Herzen liegen ihm dabei Bilder, bei denen er eigene Motive entwickeln kann. Wie das Bild eines jungen Mannes, der sich auf einer Slackline durch eine Schlucht von aufeinandergestapelten Geldscheinen bewegt. „Das Leben als eine Art Drahtseilakt“, erklärt er. Geschaffen hat er es für ein Wirtschaftsprüfungsbüro.

Mit Ölfarben arbeitet er unter anderem, weil sie so gut formbar sind. „Meine Bilder haben zwei Ebenen. Von weitem betrachtet wirken sie figürlich, geht man näher heran, werden sie immer abstrakter“, so Wagner. Dass Leonhard Müller sein Porträt für die Preisvergabe ausgewählt hat, ist für Wagner „eine große Ehre und ein großer Vertrauensbeweis“, sagt er. „Und einer der bisherigen Höhepunkte in meinem Leben und in meinem Beruf.“

