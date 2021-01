Bad Doberan/Althof

Promenadenkonzerte, Festzüge durch die Stadt, Kunstausstellungen, Schauspiel, Gottesdienste: Schon vor 100 Jahren wussten Bad Doberaner und ihre Gäste das Jubiläum des kleinen Ortsteils Althof gebührend zu feiern.

„Die Veranstaltungen basierten auf dem nicht eindeutig überlieferten Gründungsjahr 1171“, erklärt Martin Heider, Mitglied einer Redaktionsgruppe „Althof Historie“. Gemeinsam mit dem Kustos des Doberaner Münsters engagieren sich hier auch Christel und Joachim Frenkel vom Verein Althof e.V., Antje Benesch vom Klosterverein, Lisa Riess, Leiterin des Stadt- und Bädermuseums, sowie Stadtarchiv-Leiterin Andrea Gläwe.

„Bislang hat Althof meist nur im Kontext mit Bad Doberan oder der Kloster-Gründung eine Rolle gespielt – das wollen wir ändern.“ Martin Heider, Kustos Münster Bad Doberan Quelle: Anja Levien

Denn auch 2021 soll Althof ganz groß rauskommen. „Wir wollen uns gezielt mit der 850-jährigen Geschichte dieses Ortes auseinandersetzen“, macht Heider deutlich. Bislang habe die Ortschaft meist nur im Kontext mit Bad Doberan oder der Kloster-Gründung eine Rolle gespielt: „Das wollen wir ändern – zum 850-jährigen Jubiläum soll es deshalb eine eigene Publikation geben.“

Große Chronik erscheint im zweiten Quartal

Ziel ist es, zum zweiten Quartal eine Chronik zu erstellen, die im Jahr 1171 beginnt. „Nach mehreren Besuchen im Landeshauptarchiv in Schwerin ist die Datensammlung schon erheblich angewachsen“, sagt Martin Heider. Dabei besonders im Fokus: „Die Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert – die ist bislang ziemlich aus der Betrachtung herausgefallen.“

Im „Mecklenburger Fremdenblatt“ erschien 1921 ein Gruß zum 750-jährigen Bestehen. Quelle: Landeskirchliches Archiv Schwerin, Pfarrchronik Kirchengemeinde Bad Doberan

Im Jahr 1921 habe Doberan mit diversen Feierlichkeiten und Veranstaltungen sein 750-jähriges Jubiläum begangen, so Heider: „Im Verständnis eines Ortsjubiläums.“ Am 1. März, dem offiziellen Gründungstag des Klosters, fand um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Kapelle zu Althof statt. Der Doberaner Kirchenchor sang. „Abends gab es im Rathaussaal zu Doberan einen Familienabend unter größter Beteiligung – die Hauptfeier fand aufgrund der Witterung erst Anfang Juli statt.“

1921 Feierlichkeiten mit Jubiläumswoche im Juli

Hier startete dann auch gleich eine ganze Jubiläumswoche – neben Volksfesten und Konzerten auf dem Kamp, Ausstellungen im Palais und Gottesdiensten in der „überfüllten Kirche“ auch mit einem Kinderfest, einer gemeinschaftlichen Kaffeetafel in Heiligendamm sowie einer Festvorstellung im damaligen Rathaussaal.

„Im Doberaner Schauspiel ‚Der Sieger‘, aufgeführt im Festsaal des Großherzoglichen Palais, thematisierte Ernst Püschel den Sieg des Christentums über die Wenden in der Zeit der Klostergründung“, erklärt Heider. „Es spielten Doberaner unter Mitwirkung erster Kräfte des Rostocker Stadttheaters unter der Gesamtleitung des Oberspielleiters Alfons Godard.“ Zur Illumination auf dem Kamp im Rahmen des großen Volksfestes glühten darüber hinaus tausende Lichterflammen.

Beschreibung des Doberaner Schauspiels „Der Sieger“, aufgeführt im damaligen Rathaussaal Quelle: Landeskirchliches Archiv Schwerin, Pfarrchronik Kirchengemeinde Bad Doberan

„Obwohl die Klostergründung auf den heutigen Stadtteil Althof zurückgeht, konzentrierten sich die Feierlichkeiten auf das Stadtgebiet Doberans“, macht Heider deutlich. „Die Zeitungen berichteten umfänglich, zumeist in volkstümlicher Erzählweise über die Geschichte und die Bauten Doberans, kaum jedoch über die Althöfer.“

Wiederholt verweise man auf die aktuelle „schicksalsschwere Zeit“, und damit auf den verlorenen Krieg und die Wirtschaftskrise: „Wenige Jahre nach dem Ende der Monarchie scheint man dieser durchaus nachzutrauern – Mitglieder der großherzoglichen Familie waren Ehrengäste der Feierlichkeiten, die Presse und Festreden thematisieren die großen Verdienste des Herzoghauses für Doberan.“

Laut „Mecklenburger Fremdenblatt“ vom 30. Juni sei Doberan nach der glanzvollen Vergangenheit nun „eine stille träumerische Stadt. Es besinnt sich auf neue Aufgaben“. Eine Rostocker Zeitung bezeichnete Doberan als „unser liebliches Nachbarstädtchen“.

Kirchliche Würdigung vor 50 Jahren im Vordergrund

Im Gegensatz zu 1921 wurde die Gründung des Klosters Doberan 50 Jahre später hauptsächlich kirchlich gewürdigt. So war etwa der Gemeindesaal in Doberan am 28. Februar 1971 voll besetzt, Landessuperintendent Traugott Ohse hielt den Festvortrag „800 Jahre Christusbotschaft in Doberan“. Ein baulicher Schwerpunkt: Kirchendach, Fenster, Dachrinnen, Glocke, Orgel und Altar in der Kapelle seien in Ordnung zu bringen, der Friedhof einzufrieden.

„Schuttmassen“ auf den flachen Gewölben der Kapelle würden eine große Gefahr darstellen und Ursache für die Risse im Gewölbe sein. „Noch im selben Jahr erfolgten die Dachreparatur und die Beräumung des Deckengewölbes für 4404 Mark“, sagt Martin Heider. „Der Oberkirchenrat zahlte einen Zuschuss von 2000 Mark.“ Die großen Feierlichkeiten 1986 (800 Jahre) und 2011 (825 Jahre) basierten auf dem Jahr der Neueröffnung des Klosters an heutiger Stelle im Jahr 1186 – „nachdem die Erstgründung einem Thronfolgekrieg zum Opfer fiel“, stellt Heider klar.

Zum 850-jährigen Jubiläum des Althofer Gründungsjahrs 1171 ist nicht nur eine große Publikation geplant. So soll es unter anderem im Stadt- und Bädermuseum ab Mai eine große Ausstellung geben, dazu sind diverse Gottesdienste in der Kapelle geplant. Wenn es die Entwicklungen in der Corona-Pandemie denn zulassen.

