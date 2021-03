Rerik

Die OZ-Umfrage zur Entwicklung der Halbinsel Wustrow zeigt: Eine Mehrheit wünscht sich den Erhalt und das Erleben der Natur. Auch die Pläne von Wustrow-Investor Anno August Jagdfeld gehen in diese Richtung. Was er zu Vorschlägen wie Museum, Wanderwege und Abenteuerspielplatz sagt.

In der Umfrage und in den Leserbriefen ist deutlich geworden: Die Menschen wünschen sich, auf die Halbinsel zu kommen und sie wünschen sich Naturerleben in Form von Rad- und Wanderwegen. Können Sie sich vorstellen, die Pläne zur Wohnbebauung zu streichen und die Halbinsel als Naturraum zu entwickeln mit Café, Museum, Umweltzentrum?

Ich freue mich, dass so viele Menschen Vorschläge gemacht haben. Das zeigt, dass die Zukunft der Insel den Menschen nicht egal ist, ein Stillstand nicht weiter gewollt ist. Es zeigt auch, dass alle unterschiedlichen Interessenlagen der Wunsch nach einer intakten Umwelt verbindet. Für uns stehen der Erhalt der Natur, die Sicherung des Naturschutzgebietes, die Wiederherstellung der halboffenen Landschaft des Landschaftsschutzgebietes, insgesamt 90 Prozent der Halbinsel, und die Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen absolut im Vordergrund. Dem steht die Bebauung auf fünf Prozent der Insel überhaupt nicht im Wege.

Eine Bebauung heißt meist, dass Flächen versiegelt werden.

Im Gegenteil. Hier geht es nicht um eine Neuinanspruchnahme von Flächen für Bebauung und Verkehr. Hier geht es vielmehr um die Wiedereingliederung von Grundstücken im Bestand in den Flächenkreislauf, um Flächenrecycling durch stadtregionale Neu- oder Nachnutzung in beiden Gartenstädten. Die ehemals militärisch genutzten oder großen betonierten Flächen müssen entsiegelt werden, und in beiden Gartenstädten entsteht eine neue Gartenkultur durch Renaturierung: Nachhaltigkeit pur. Die Gefahren, die jetzt durch die einsturzgefährdeten Gebäude, durch die Munitions- und Müllbelastung großer Teile der Halbinsel und durch die ungesicherten Grubenlöcher gegeben sind, würden mit der geplanten Entwicklung verschwinden.

Und ist in Ihren Plänen Platz für Rad- und Wanderwege und Cafés?

Cafés, Museumsidee und Umweltzentrum, Rad- und Wanderwege für alle Besucher im Landschaftsschutzgebiet und die Einrichtung eines Naturlehrpfades im Naturschutzgebiet planen wir seit Langem. Erst durch Entsiegelung und Beräumung von Schutt, Müll und Munition erhält die Natur ihren Lebensraum zurück. Die Halbinsel ist jetzt keine Idylle pur.

Was sagen Sie zu Vorschlägen wie Wildpark, Baumwipfelpfad oder Abenteuerspielplatz auf der Halbinsel

Ein Abenteuerspielplatz ist eine tolle Idee. Ich sehe immer mit großer Freude, wenn meine Enkelkinder ihren Spaß auf Spielplätzen haben. Von dem in enger Abstimmung mit den Naturschutz- und Umweltbehörden geplanten Naturlehrpfad, kann die Natur für geführte Gruppen unmittelbar erfahren werden. Die Einrichtung eines zusätzlichen Baumwipfelpfades im Naturschutzgebiet würde Flora und Fauna kritisch belasten und ist deshalb von uns nicht beabsichtigt. Übrigens soll in Doberan ein Baumwipfelpfad entstehen, man erwartet dort jährlich 100 000 Besucherautos. Zum Wildpark kann ich nur sagen: Ich bin kein Freund von Einrichtungen für gefangene Wildtiere, ich sehe diese Tiere lieber frei lebend auf der Halbinsel, so wie es jetzt ist und so soll es auch in Zukunft sein.

Ergebnisse der OZ-Umfrage zur Entwicklung der Halbinsel Wustrow. Quelle: Arno Zill

Eine Leserin, Elke Sauer, schilderte die jetzige Situation: 2000 Einwohner und im Sommer 2000 Gäste in Rerik mit der Folge Warten beim Einkaufen und überfüllte Straßen. Auf der Halbinsel Wustrow steht ihrer Aussage nach die Zahl von 2000 Betten für Urlauber im Raum. Die ECW spricht von 550 Wohneinheiten und 500 Betten in einem Hotel. Mit wie vielen Gästebetten planen Sie insgesamt auf der Halbinsel Wustrow?

Rerik ist ein liebenswerter Urlaubs- und Badeort an der Ostsee und lebt vom Tourismus. Die meisten Gäste kommen im Sommer. Mit der Umsetzung eines seit Jahren bekannten Verkehrskonzeptes und dem Aufbau eines durchdachten Versorgungsnetzes verschwinden Warteschlangen und die Belastung durch Verkehr. Bereits bei Kauf der Halbinsel wurde mit Zustimmung der Stadt Rerik die Kapazität von 550 Wohneinheiten und Beherbergungsbetriebe für 500 Personen für Hotel, Jugend- und Seniorenwohnen als Planansatz vereinbart. Daran hat sich nichts geändert. Offen ist, wie die Verteilung der Betten auf Erst-, Zweitwohnsitz und Ferienwohnungen erfolgen soll und für welche Zielgruppen welche Beherbergungsbetriebe geplant werden. Denn das hat natürlich Auswirkungen auf die tatsächliche Personenzahl. Darüber hätten wir gern mit den Stadtvertretern Reriks gesprochen, dort verweigert man aber den Dialog. Wie Frau Sauer auf ihre Zahlen kommt, ist nicht nachvollziehbar. Jegliche Planansätze sind schon immer erheblich niedriger.

Wie reagieren Sie auf solche Aussagen?

Die Chancen Reriks, mit Wustrow zu einem Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit, Qualitätstourismus, Energieautarkie, autofreie Stadt für touristischen Verkehr, verkehrliche Abgas- und Lärmbelastungsminimierung, Natur- und Artenschutz und für viele Neuansiedlungen zu werden, werden verschwiegen und sogar bekämpft. Die Vorteile für alle Reriker sind unübersehbar. Die Stadt selbst hat es so in ihrem langfristigen Planungskonzept für Rerik formuliert: „Ein zusätzlicher Zuzug von Einwohnern ist dringend erforderlich, um das Fortbestehen der Gemeindebedarfs- und Infrastruktureinrichtungen wie Schule, Kindereinrichtungen, medizinische Einrichtungen, Verkaufseinrichtungen, Post, Banken und Apotheken zu sichern.“ Wir stehen bereit, das enorme, beinahe einzigartige Potenzial der Halbinsel Wustrow zum Wohle und in Abstimmung mit der Stadt Ostseebad Rerik zu erschließen.

Der Verkehr im Ostseebad ist ebenfalls ein Punkt, der angesprochen wurde. Wohnungsbesitzer fahren auf die Insel, Restaurant und Hotel müssen beliefert werden. Wie begegnen Sie diesen Ängsten und Befürchtungen?

Die geschürten Ängste sind unberechtigt. Es gibt mittlerweile drei Gutachten, die vereinfacht gesagt, alle empfehlen, die Parkplätze auf dem Wustrower Hals zu schließen, dadurch auch den in der Hochsaison massiven Parkraumsuchverkehr zu unterbinden und die Tagestouristen, die jetzt bis zum Haffplatz fahren, vor den Toren Reriks parken zu lassen, denn die Tagestouristen bringen die wirklichen Verkehrsprobleme an 90 Tagen pro Jahr nach Rerik. Auch jetzt gibt es schon Wirtschaftsverkehr in Rerik, der durch die Ent- und Versorgung Wustrows unwesentlich zunehmen würde. Die Halbinsel wird nur für Anlieger und Wirtschaftsverkehr befahrbar sein, und das nur mit elektro- oder wasserstoffbetriebenen Motoren. Kein touristischer Autoverkehr, nur Radfahrer und Fußgänger. Das führt dann im Ergebnis zu wesentlich weniger Fahrten durch die Ortslage Reriks als zurzeit – und das alles ohne Lärm und Abgasbelastung.

Von Anja Levien