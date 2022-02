Rerik

Die Wellen peitschen gegen die Seebrücke in Rerik. Das Wasser ist fast bis an die Dünen ran. Das wäre ein spannender Anblick von Seeseite aus, könnte man die Seebrücke betreten. Doch diese ist seit zwei Jahren gesperrt – zum Ärger von Einheimischen und Gästen. Dass Entscheidungen über Sanierung oder Neubau so lange Zeit brauchen, können viele nicht nachvollziehen.

„Es ist ganz schlimm, dass hier noch nichts passiert ist“, sagt Petra Wolf. Zusammen mit Ralf Schallenberg ist sie aus Neukloster nach Rerik gekommen, unternimmt mehrmals im Jahre Ausflüge ins Ostseebad. „Jedes Mal ärgere ich mich darüber, dass die Seebrücke noch gesperrt ist.“ Denn wenn eine Seebrücke da sei, solle man auch drauf dürfen können. Sie seien immer auf die Seebrücke gegangen, wenn sie zu Besuch sind. „Ich verstehe da die Gemeinde auch nicht. Es gibt hier so viele Touristen. Der Anblick jetzt ist nicht schön.“

Marode Seebrücke soll neu gebaut werden

Die Stadt Rerik möchte die Seebrücke gerne neu bauen. Sie soll zu einer seeseitigen Promenade werden mit Ruhebereichen. Auch eine Wasserrutsche ist geplant. Sie soll von einem Spielbereich in den ersten 30 Metern vom Strand ausgehen. Außerdem sind eine Bühne und eine Seilbahn angedacht. Ein Bauantrag wurde im März 2021 eingereicht, doch eine Genehmigung fehlt bisher. „Wir befinden uns weiterhin im Genehmigungsverfahren“, sagte jüngst Mathias Druse, Leiter der Reriker Kurverwaltung. Gutachten würden erstellt. Sollten bis Anfang April keine Fortschritte erreicht sein, wird über eine Sanierung der aktuellen maroden Brücke nachgedacht.

Mit Bauzäunen ist die Seebrücke in Rerik abgesperrt. Quelle: Anja Levien

Ein Ort wie Rerik, der auf Touristen angewiesen ist, sollte eine Seebrücke haben, ist Ralf Schallenberg der Meinung. Doch komme es zu keiner Entscheidung sollte sie abgerissen werden. Eine Ruine nütze keinem was.

Ricarda Baumgarten ist das erste Mal in Rerik. „Schade, dass die Brücke gesperrt ist“, sagt die 41-Jährige. „Wenn man aus dem Mittelgebirge anreist, dann möchte man aufs Wasser.“

Seebrücke als Attraktion für Gäste

Monika und Helmut Zabowski sind Reriker und finden den Anblick und die Sperrung auch schlimm. „Wir vermieten auch und viele freuen sich, dass sie auf die Seebrücke gehen können. Das ist eine kleine Attraktion“, erzählt Monika Zabowski. Doch seit bei einer Begehung Schäden festgestellt wurden, die die Standsicherheit gefährden, war seit Februar 2020 niemand mehr auf dem 170 Meter langen Seesteg, der 1992 freigegeben wurde.

Dass die Seebrücke schon so lange gesperrt ist, ärgere die 64-Jährige. „Ich bin für einen Neubau, so wie er angedacht ist. Wir brauchen auch ein bisschen Fortschritt.“ Findet auch ihr Mann. Man müsse auch mal an die nächsten Jahre und die Gesamtentwicklung des Ortes denken.

Zu einem Ostseebad gehöre eine Seebrücke, sagt ein Reriker, der seinen Namen nicht nennen möchte. Er könne sich noch an die alte Seebrücke erinnern, die es in Verlängerung des Parkweges gegeben habe. Der Jahrhundertwinter 1978/79 habe dieser ganz schön zugesetzt. Es ärgere auch ihn, dass bei der aktuellen Seebrücke schon zwei Jahre lang nichts passiert sei.

Auch Sassnitz hat gesperrten Seesteg

Das Ostseebad ist übrigens nicht das einzige mit einer gesperrten Seebrücke. In Sassnitz auf Rügen haben Passanten ebenfalls ein Betretungsverbot. Seit September 2016 ist der 105,5 Meter lange Seesteg wegen Baufälligkeit gesperrt. Hier hatte es zuvor eine statische Prüfung gegeben. Pläne, den für den Schiffsverkehr untauglichen Steg durch kleine Reparaturen wenigstens für Fußgänger begehbar zu machen, konnten nicht umgesetzt werden. Fachleute hatte 2020 informiert, dass es schwere Rostschäden gebe. Die seien so gravierend, dass sich die Stahlbetonträger nicht mehr sanieren ließen.

Von Anja Levien