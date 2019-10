Gespräche über Trauer und Alter: Café Endlichkeit in Bad Doberan

Bad Doberan

Trauer, Tod, Sterben – im Café Endlichkeit sind diese Themen kein Tabu. Seit Januar bieten Liana Döscher und Anke-Erika Thöm die Gesprächsrunden in Bad Doberan an. Mit Erfolg. Ohne Zwang, auf freiwilliger Basis kann jeder teilnehmen, mitreden oder auch nur zuhören. Die beiden Bad Doberanerinnen sind jetzt dabei, einen Verein zu gründen und haben im Kornhaus einen festen Raum für die Treffen gefunden.

„Wir sind keine Sekte und gehören keiner Kirche an“, sagt Anke-Erika Thöm deutlich. Diese Gerüchte würden immer wieder an sie herangetragen. „Das hier ist eine freiwillige Sache“, so die 79-Jährige. Dabei stehen bei den Gesprächen das Sterben und der Tod nicht immer im Vordergrund. Es geht zwar um Trauer, aber nicht nur. „Wir reden auch über den letzten Lebensabschnitt. Wie kann ich die Zeit vor dem Tod effektiv nutzen und ein erfülltes Leben führen.“

Treffen im Kornhaus

Das Angebot der beiden Frauen kommt gut an. Zwischen vier und 16 Männer und Frauen besuchten das Café Endlichkeit im Schnitt, darunter auch Stammgäste, erzählt Thöm. Im zweiten Stock des Kornhauses, in der Theaterwerkstatt, hat das Café Endlichkeit jetzt seinen Platz gefunden. Jeden zweiten Mittwoch im Monat findet es um 14.30 Uhr statt. Damit der Raum dauerhaft gemietet werden kann, gründen die beiden Frauen gerade einen Verein.

„MOMENTumLEBEN“ soll der Verein heißen. „Als gemeinnütziger Verein können wir preiswert Räume mieten und auch Spenden entgegennehmen“, sagt Liana Döscher. Derzeit zahlen die Doberanerinnen Miete und Verpflegung (Tee, Kaffee, Gebäck) aus eigener Tasche.

Zweites Café in Hamburg

Nicht nur in Bad Doberan, auch in Hamburg bieten die beiden das Café Endlichkeit an. Dabei wird zu Beginn gefragt, ob jemand Fragen aus dem vergangenen Treffen hat oder ein Thema ansprechen möchte. „Ansonsten stellen wir zwei bis drei Themen zur Verfügung“, sagt Liana Döscher.

Sechs Frauen waren zum Treffen im Oktober in Bad Doberan gekommen. Sie sprachen über die Themen Vorsorge, aber auch darüber, was ein erfülltes Leben ausmache und wie schwer es einigen falle oder auch nicht, sich von Besitz zu trennen. Mitreden ist keine Pflicht. „Man muss sich nicht am Gespräch beteiligen“, sagt Anke-Erika Thöms.

Gerne möchten die beiden Frauen das Café Endlichkeit auch für die junge Generation anbieten. „Wir haben dazu einige Anfragen auf Facebook“, sagt Liana Döscher. Doch die Raumfrage habe ein Angebot am Abend bisher nicht möglich gemacht.

Von Anja Levien