Rerik

Da strahlten die Augen des Achtjährigen: Marlon Vogt fand eine besondere Versteinerung in der Teufelsschlucht von Rerik, die von Fachleuten Würdigung erfuhr. „Eine Schnecke im Kalkstein. Weil der Stein durch Herunterfallen zerbarst, kam diese schöne Versteinerung im Inneren überhaupt erst zum Vorschein“, sagte Michael Sonntag. Er gehört zu den Profis der Gesellschaft für Geschiebekunde, Sektion Rostock, die im Reriker Heimatmuseum ihren 17. Fossilien-Bestimmungstag abhielten. Kommen konnte, wer selbst etwas fand, das er bestimmen lassen wollte, oder wer einfach nur am Thema interessiert war. „Mehr als 80 waren hier“, freute sich Museumsleiter Thomas Köhler, der selbst seit frühester Jugend passionierter Fossiliensammler ist.

Fossilien üben eine fast schon magische Kraft auf Menschen jeden Alters aus. Die interessantesten geologischen Sammelobjekte der Erdgeschichte finden sich in MV an der Ostsee, auf Feldern und in den Kiesgruben. „Das hier ist etwas ganz Besonderes“, sagte Klaus Büge, seit 25 Jahren Vorsitzender der Sektion. Er zeigte auf einen merkwürdig aussehenden Stein mit wellenartigen Mustern. „Das sind Lebens-Krabbelspuren von einem Spurenfossil, wohl der Vorläufer von Trilobiten.“ Im Gegensatz zu Körperfossilien, wird ein Organismus als Spurenfossil nicht mit Hartteilen, dem Skelett oder als Abdruck überliefert, sondern über seine Aktivität.

70 Millionen Jahre alte Tierchen

Kleine Kartons voller Steine trugen viele der Besucher zum Bestimmen ins Heimatmuseum. Ella brachte mit ihrem Vater Arian Treffer und ihrer Schwester Sammelobjekte mit, die sie am Sonnabendvormittag am Strand von Rerik fanden, weil sie unbedingt etwas zum Bestimmen haben wollten. „Da, schaut mal. Das sind Moostierchen“, so Klaus Büge. Die Mädchen bekamen jedoch erst bei dieser Aussage große Augen: „Die sind um die 70 Millionen Jahre alt.“ Michael Sonntag sagte: „Uns ist es wichtig, das Interesse für Fossilien bei Kindern und Jugendlichen zu wecken. Denn langsam überaltert unsere Gruppe.“

Gesteinsexperten suchen Nachwuchs

Marlon Vogt wird dabei bleiben, denn das Sammelfieber hat ihn gepackt. Seeigel und Donnerkeil fand er ebenfalls schon. „Er ist auch ein Dinosaurierfan“, sagte seine Oma Kathrin Lobitz. „Bitte keine Feuersteine aufklopfen“, ermahnte Thomas Köhler. „Die zersplittern stark und das kann ins Auge gehen.“ Einen Geologenhammer hat der Junge schon. „Lederhandschuhe und eine Brille sind noch nötig“, so Köhler.

„Seit 40 Jahren bin ich schon Sammler und gehöre in Berlin einer Arbeitsgruppe der Ur-und Frühgeschichte an. Thomas Köhler kenne ich schon lange“, sagte Rüdiger Schneider, der in Rerik einen Ferienbungalow besitzt. Elise Hosa aus der Sektion Rostock brachte sehr kleine Versteinerungen mit. „Ich liebe diese Größe, weil ich nur wenig Platz zu Hause habe“, sagte sie. „Vieles stammt aus Gruben bei Hannover. Wir führen dorthin Exkursionen durch. Beim letzten Mal war ganz Deutschland vertreten, die Niederlande und auch aus der Schweiz waren welche dabei.“

Ursprungsland vieler Geschiebefossilien ist Schweden

Die Gesellschaft für Geschiebekunde hat Mitglieder aus vielen Ländern. Trilobiten, liebevoll auch Trilos genannt, sind die Favoriten der Fossiliensammler. Gliederfüßer, von denen 15000 Arten bekannt sind. In den Vitrinen des Museums sind einige Exemplare ausgestellt. Thomas Köhler ist stolz auf eine besondere Leihgabe von Familie Sonntag: die zurzeit größte Trilobiten-Platte Deutschlands mit zwölf Tieren. Sie stammt aus Marokko. Der Museumsleiter arbeitet eng mit den 35 Mitgliedern der Sektion Rostock zusammen. Die schönsten Fossilien findet die Sektion Rostock in Schweden „dem Ursprungsland vieler Geschiebefossilien“, so Büge. So lautet die korrekte Bezeichnung. Der Name stammt aus der Eiszeit, wo Gestein durch Eismassen geschoben wurden. Gegründet wurde die Gesellschaft für Geschiebekunde 1978 durch den Kulturbund. Nach der Wende kam es zur Neugründung unter dem Dach der Gesellschaft für Geschiebekunde mit Hauptsitz in Hamburg und Greifswald. Die Sektion trifft sich in der Zoologie Rostock jeden ersten Freitag im Monat ab 17 Uhr. www.geschiebekunde.de

Sabine Hügelland