Gestiegene Kita-Kosten: Gemeinden im Landkreis Rostock sollen zahlen

Güstrow

Die Kosten für die Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten explodieren. Im Landkreis Rostock soll daher die Kreisumlage erhöht werden. Das heißt, Gemeinden und Städte sollen für die Kinderbetreuung quasi doppelt zahlen und müssen dann auf Investitionen verzichten. Ob der Kreistag die Erhöhung der Kreisumlage mitträgt, ist noch ungewiss. Die Linksfraktion mit elf Sitzen hat ihre Ablehnung bereits signalisiert, CDU und SPD sehen das Land in der Pflicht, bei der beitragsfreien Kita nachzusteuern.

Der Landkreis Rostock benötigt für 2022 mehr Geld als geplant. „Insbesondere für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), die Steigerung der Kosten der Kindertagesförderung aber auch durch die Entwicklung des allgemeinen Preisniveaus werden deutlich mehr Mittel benötigt als zum Zeitpunkt der Ursprungsplanung im Jahr 2020 prognostiziert wurden“, informiert der Landkreis Rostock über den Haushalt. Daher soll die Kreisumlage, die Städte und Gemeinden an den Landkreis Rostock zahlen, von 39,71 Prozent auf 44,63 Prozent im Nachtragshaushalt erhöht werden. Der Landkreis rechnet dadurch mit rund 21,6 Millionen Euro Mehreinnahmen.

Linksfraktion: Das ist nicht zu akzeptieren

Für die Links-Fraktion im Kreistag inakzeptabel. „Hier entsteht eine für viele Gemeinden nicht zu verkraftende Belastung ihrer Haushalte“, teilt Fraktionsvorsitzende Karin Schmidt mit. „Das würde dazu führen, dass durch die unzureichende Finanzausstattung von auf die Kommunen übertragenen Aufgaben vor allem ihre Spielräume für eigene Investitionen sowie freiwillige soziale und kulturelle Leistungen weiter eingeschränkt werden.“ Einige Bürgermeister im Landkreis Rostock hatten die geplante Erhöhung bereits öffentlich kritisiert.

Der Mehrbedarf im Rahmen der beitragsfreien Kita liegt laut dem Entwurf für den ersten Nachtragshaushalt bei 23,8 Millionen Euro im Finanzhausalt, für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes bei drei Millionen Euro. „So wird die Finanzierung der vom Land und vom Bund beschlossenen sozialen Leistungen auf die Kommunen abgewälzt. Das ist nicht zu akzeptieren.“ Die Fraktion werde dieser „unzumutbaren Erhöhung der Kreisumlage nicht zustimmen und ruft die kommunale Gemeinschaft auf, Widerstand gegen diese Absicht zu leisten“.

CDU: Spitzengespräch muss endlich stattfinden

Die CDU-Fraktion – mit 20 Sitzen die stärkste Fraktion im Kreistag – berät auf ihrer Klausurtagung am 4. Mai über die geplante Erhöhung der Kreisumlage, wie Katy Hoffmeister, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, informiert. Vor allem die Kita-Kosten belasteten den Haushalt. „Die Erwartungshaltung ist, dass das Spitzengespräch zwischen Landesregierung, Landkreistag und Städte- und Gemeindetag endlich stattfindet“, so Hoffmeister. Die erhöhten Kosten für die Kinderbetreuung kämen unter anderem durch die Tariferhöhungen zustande. „Es spricht nichts gegen die Tariferhöhung, aber es muss besprochen werden, wer das bezahlt.“ Der Landkreis Rostock könne gar nicht anders als die Mehrkosten nur über die Erhöhung der Kreisumlage auszugleichen.

Auch die SPD-Fraktion mit elf Sitzen im Kreistag hat noch keine Position bezogen, berät dazu am Mittwochabend. Als Bürgermeisterin der Gemeinde Bernitt sieht SPD-Fraktionsvorsitzende Birgit Czarschka jedoch das Land in Bezug auf die Kitakosten in der Pflicht. Die Erhöhung der Kreisumlage werde das Problem nicht lösen. „Das Ende der Fahnenstange ist damit noch nicht erreicht.“

Die Elternbeiträge würden vom Land nicht vollumfänglich finanziert. Bestimmte Tätigkeiten der Erzieher würden in den Entgeltverhandlungen gar nicht verhandelt, die Gemeinden müssten zahlen. Durch das neue Kindertagesförderungsgesetz zahle die Gemeinde schon dreimal so viel wie davor, so Czarschka. Dann käme die Erhöhung der Kreisumlage noch dazu. „Das führt irgendwann zur Handlungsunfähigkeit. Wir werden den Gemeindehaushalt nicht mehr ausgleichen können.“

Schon jetzt gebe es einen Investitionsstau, müssten Gehwege gemacht werden, würden Straßenlaternen nicht durchgehend brennen, um Energiekosten zu sparen. Die steigenden Energie- und Heizkosten kämen zudem noch auf die Gemeinde zu. „Das Land muss nachsteuern.“

Ministerium: Mehrbelastung müssen alle tragen

Das Ministerium für Bildung und Kindertagsförderung von Ministerin Simone Oldenburg (Linke) hatte im Februar mitgeteilt, dass es Mehrbelastungen gebe, die Land, Landkreis, kreisfreie Stadt sowie Gemeinde mittragen müssten. „Die Mehrkosten entstehen durch erhöhte Inanspruchnahme sowie durch die Tarifangleichung für das pädagogische Personal. Sie können jedoch nicht allein vom Land getragen werden.“ Auf den Kommunalgipfeln würde weiterhin über die Kostenentwicklung und Übernahme der Kosten gemeinsam mit allen Beteiligten gesprochen.

Die Kommunen konnten ihre Stellungnahmen bis 8. April beim Landkreis einreichen. Ab 17. Mai wird der Nachtragsaushalt in den Ausschüssen beraten, am 29. Juni soll der Kreistag entscheiden.

Von Anja Levien