Gestiegene Kita-Kosten: Stadt Kröpelin wendet sich an Landesregierung

Die Kosten für die Kinderbetreuung in der Stadt Kröpelin sind in den vergangenen fünf Jahren um 400 000 Euro gestiegen. Ein Grund dafür sieht Stadtvertretervorsteher Veikko Hackendahl (CDU) im Gute-Kita-Gesetz. Seit 2020 müssen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kita, Hort oder bei Tagesmüttern keine Gebühren mehr bezahlen.

Veikko Hackendahl sieht die Landesregierung in der Pflicht, die Kommunen von diesen Kosten zu befreien. Die Stadtvertreter stimmten seinem Antrag zu, dass Bürgermeister Thomas Gutteck (parteilos) sich dahingehend an die Regierung wenden soll. Nicht nur in Kröpelin sind die Kosten gestiegen. Der Landkreis Rostock musste im vergangenen Jahr sogar eine Haushaltssperre verhängen.

„Die Landesregierung hat nicht an die Kosten für die Kommunen gedacht“, sagt Veikko Hackendahl. Nach dem Prinzip der Konnexität müsse die Landesregierung die Kita-Gebühren übernehmen, da diese sich für eine beitragsfreie Kita entschieden habe. „Wir bekommen zwar Schlüsselzuweisungen vom Land, aber die reichen nicht aus, um alle Aufgaben zu bewältigen“, sagt der Stadtvertretervorsteher. Er plädiere dafür, dass der Bürgermeister in Schwerin den Unmut der Stadtvertreter über die Entwicklung kundtun solle und das Land dafür einzutreten haben, was sie beauftragen. „Wir brauchen einen Ausgleich.“

Zwar habe die Stadt Kröpelin gerade gute Steuereinnahmen, aber wenn diese mal stagnierten oder sich umkehrten, „weiß ich nicht mehr, wie wir die uns aufgetragenen Aufgaben erfüllen sollen“. Bürgermeister Thomas Gutteck bestätigt, dass die Kita-Kosten in den vergangenen fünf Jahren gestiegen seien. „Wir haben einen Anstieg, der nicht unerheblich für uns ist“, so Gutteck. Dieser hänge aber nicht nur mit dem Gute-Kita-Gesetz zusammen. Auch die Berechnung der Betreuungskosten an sich habe sich verändert.

Land übernimmt Elternbeiträge

„Mit der Elternbeitragsfreiheit ist die Finanzierung der Kindertagesförderung im Land grundsätzliche neu geregelt worden. Dabei beteiligt sich das Land jährlich in Höhe von 54,5 Prozent an den tatsächlichen Kosten der Kindertagesförderung, die gemeinsam mit den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Gemeinden und örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe finanziert wird. Die vormals von den Eltern zu tragenden Beiträge werden vollständig vom Land übernommen“, informiert das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung.

Über höhere Kita-Kosten klagt nicht nur Kröpelin. Auch der Haushalt des Landkreises Rostock ist durch steigende Kita-Entgelte „extrem belastet“, teilt dieser mit. Im September 2021 hatte Landrat Sebastian Constien (SPD) eine Haushaltssperre über das Amt für Jugend und Familie gelegt, die aufgrund einer drohenden Finanzierungslücke im Teilhaushalt Jugend erforderlich war. „Neben massiven Entgelterhöhungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe waren dafür insbesondere stark gestiegene Kosten in der Kindertagesförderung ursächlich“, so der Landkreis. Allein im Bereich der Kindertagesförderung habe der Mehrbedarf zu dem Zeitpunkt etwa vier Millionen Euro im Ergebnishaushalt und beinahe elf Millionen Euro im Finanzhaushalt betragen.

Um die Finanzierungslücke zu schließen, wurde woanders gespart. So wurden „freiwillige Leistungen, wie beispielsweise Fördermittel für Kitas oder den touristischen Radverkehr im Landkreis, aber auch verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden, Straßen und Radwegen sowie zahlreiche weitere Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ gestrichen. Am Ende konnte der Mehrbedarf für 2021 auch durch über- und außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen gedeckt werden.

„Gleichwohl war bereits im vergangenen Jahr absehbar, dass sich die Entwicklung der Entgelte in ihrer Tendenz auch über das Jahr 2021 hinaus fortsetzen wird und die im Kreishaushalt für 2022 geplanten Ansätze insofern ebenfalls nicht auskömmlich sein werden. Welche Anpassungen konkret erforderlich sind, wird aktuell im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung zusammengestellt.“

Land: Mehrkosten müssen alle tragen

„Es gibt Mehrbelastungen, die alle drei Beteiligten betreffen: Land, Landkreis und kreisfreie Stadt sowie Gemeinde“, bestätigt das Ministerium für Kindertagesförderung. „Die Mehrkosten entstehen durch erhöhte Inanspruchnahme sowie durch die Tarifangleichung für das pädagogische Personal. Die leistungsgerechte Bezahlung der Mitarbeitenden in der Kindertagesförderung ist ein elementarer Schritt zur Sicherung der Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern und Grundlage für weitere Qualitätsverbesserungen sowie den quantitativen Ausbau. Diese Mehrkosten können jedoch nicht allein vom Land getragen werden.“

