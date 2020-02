Kühlungsborn

Es ist wieder da: Nach gut zwei Wochen ist das Faultier aus dem Kühlungsborner Konzertgarten Ost wieder aufgetaucht. Fauli war Teil der Zoolights-Ausstellung aus dem Rostocker Zoo. Außer ihm sind dort seit Dezember ein Tiger, ein Löwe und Fische zu Gast. Mitarbeiter des Kühlungsborner Bauhofs fanden das mit chinesischer Ballonseide bespannte Tier am Mittwoch bei Aufräumarbeiten im Konzertgarten Ost. Bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH ist man erleichtert: Wir können es noch gar nicht wirklich fassen“, schreibt die TFK auf dem sozialen Netzwerk Facebook.

Der Mann der Stunde: Bauhofmitarbeiter Wolfgang Wieck fand Fauli im Konzertgarten Ost. Quelle: Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH

„Dass das Faultier aber eindeutig Opfer eines Diebstahls wurde, steht nach wie vor fest“, sagt Katja Schneider, Sprecherin der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Jedoch hätten die Täter offenbar ein Einsehen gehabt und Fauli zu seiner kleinen Zoolights-Familie zurückgebracht. „Trotz unzähliger Schürfwunden und einer größeren Halsverletzung, ist Fauli wahnsinnig froh, endlich wieder Zuhause zu sein“, heißt es weiterhin in dem Posting.

Fauli muss repariert werden

Ob das Faultier noch mal im Konzertgarten Ost hängen wird, muss nun geklärt werden. Denn nicht nur das Tier wurde bei dem Diebstahl beschädigt. Die Täter kappten auch das Stromkabel, über das dessen innere Beleuchtung ermöglicht wurde.

Die übrigen Tiere können alle Gäste Kühlungsborns in Verbindung mit ihrer Kurkarte noch bis zum 28. März sehen. Bis dahin läuft auch die Ausstellung im Rostocker Zoo.

Unbekannte hatten die Kabelbinder, mit denen das Tier an einem Baum befestigt war, durchgeschnitten. Vermutlich waren sie dabei auf einen Stuhl gestiegen, der am Tatort gefunden wurde. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Der Rostocker Zoo und die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH hatten für alle Hinweise, die zur Auffindung des entwendeten Faultiers führen zwei Zooeintrittskarten und zwei Konzerttickets zur Belohnung ausgeschrieben.

Nun haben die unbekannten Diebe „Fauli“ offenbar selbst in den Konzertgarten gelegt. „Dies lässt uns auch weiterhin an das Gute im Menschen glauben“, schreibt die TFK auf ihrer Facebook-Seite. „Auch wenn sich jemand des Nachts im Sturm die Mühe gemacht hat, auf einen Stuhl zu steigen, um Fauli vom Baum zu schneiden, so hatte derjenige dennoch soviel Herz, „Fauli“ zurückzubringen.“

Von Cora Meyer